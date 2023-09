Niko Gießelmann und Stevan Jovetic haben geschafft, worauf Eden Hazard wartet

Niko Gießelmann und Stevan Jovetic sind endlich wieder unter der Haube. Während Gießelmann nach seinem Ende beim 1. FC Union Berlin am Mittwoch beim Zweitligisten Greuther Fürth unterschrieben hat und zu dem Verein zurückkehrt, bei dem er sein Profidebüt gab, zieht es Jovetic nach zwei Jahren bei und 40 Pflichtspielen für Hertha BSC in sein mittlerweile siebtes Land seiner Profikarriere. Nach Stationen in Serbien, England, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland wird der Stürmer künftig in Griechenland das Trikot von Olympiakos Piräus tragen.

Sebastian Andersson fällt durch den Medizincheck

Beide waren nach dem Ende ihrer Verträge in der Hauptstadt vor dem Ende der Sommer-Transferperiode bei keinem neuen Klub untergekommen, können aber als vertragslose Spieler auch nach dem Schließen des Transferfensters bei einem neuen Verein unterschreiben. Damit haben Jovetic und Gießelmann das geschafft, worauf noch ein paar andere Profi-Fußballer warten.

Da ist etwa Jean-Paul Boetius nach seinem Ende bei Hertha BSC ebenso auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, wie beispielsweise der früherer Unioner Sebastian Andersson. Auf zwei erfolgreiche Jahre bei den Eisernen, folgten drei von Verletzungen geprägte Spielzeiten beim 1. FC Köln nach denen der Vertrag nicht verlängert wurde. Bereits im Winter war ein Wechsel in die Türkei aufgrund seines körperlichen Zustands gescheitert, vergangene Woche fiel der Schwede durch den Medizincheck in Eupen, die Belgier nahmen Abstand von einer Verpflichtung.

Körperlich fit, aber ebenfalls noch immer ohne neuen Verein ist Marvin Plattenhardt. Der letztjährige Kapitän von Hertha BSC arbeitet beim Oberligisten Eintracht Stahnsdorf an seiner körperlichen Fitness, um seine Karriere fortsetzen zu können und gab auf seinem Instagram-Profil einen Einblick in seine Arbeit.

Neben diesen ehemaligen Berliner Profifußballern sind aber auch noch ein paar andere Spieler ohne Vertrag auf dem Markt. Einer der prominentesten Namen auf dem deutschen Markt ist der 16-malige Nationalspieler Karim Bellarabi, dessen Vertrag bei Bayer Leverkusen ausgelaufen ist. Die ehemaligen Kölner Timo Horn und Anthony Modeste, der den Effzeh zweimal in den europäischen Wettbewerb geschossen und dann jeweils zu Beginn der Saison verlassen hatte, stehen ebenfalls auf der Liste der vertraglosen Spieler mit reichlich Bundesliga-Erfahrung.

Eden Hazard und David de Gea sind noch auf dem Spielermarkt

Auch für die früheren Nationalspieler Jerome Boateng, Shkodran Mustafi, Nico Schulz und Sebastian Rudy gab es bislang noch keine Abnehmer, wobei Rudy durchaus mit mehreren deutschen Vereinen in Verbindung gebracht wurde. Doch auch auf internationaler Bühne sind noch ein paar dekorierte Spieler noch ohne neuen Verein. Eden Hazard ist nach seinem Vertragsende bei Real Madrid, genau wie David de Gea (Manchester United), noch ohne neuen Arbeitgeber. Hazard wird somit nicht dabei sein, wenn der 1. FC Union Berlin am 20. September (18.45 Uhr) sein Debüt in der Champions League geben wird.