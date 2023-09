Niko Kovac hofft gegen den 1. FC Union Berlin auf Ende einer merkwürdigen Serie

Erst Luca Waldschmidt und dann auch noch John Anthony Brooks – nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen den 1. FC Heidenheim hat der VfL Wolfsburg zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen Gegentreffer von ehemaligen Wolfsburgern kassiert. „Es war schon merkwürdig, dass die, die mal bei uns waren, gegen uns getroffen haben“, sagt Niko Kovac. Vor allem beim Blick auf das kommende Duell mit dem 1. FC Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) warnt der VfL-Trainer vor zwei weiteren ehemaligen Wolfsburgern: „Jetzt kommen Jerome Roussillon und Robin Knoche – da müssen wir alles unternehmen, dass da nichts schiefgeht.“

Niko Kovac hätte die Entwicklung der Eisernen nicht für möglich gehalten

Knoche hat er seit Beginn seiner Amtszeit in Wolfsburg als eigenen Spieler zwar nicht mehr erlebt, weiß dagegen so ziemlich alles von den Qualitäten von Linksfuß Roussillon, der nach seinem Wechsel zum 1. FC Union Berlin eine aus Kovac-Sicht sehr gute und nicht unbedingt erwartbare Entwicklung genommen hat. Den Wechsel beschreibt der gebürtige Berliner aber dennoch für beide Seiten als „Win-win-Situation“. Apropos Entwicklung – als früherer Herthaner gab Niko Kovac vor dem Duell mit den Eisernen zu, dass er nicht der Einzige sei, der den Weg der Eisernen zu einem Champions-League-Teilnehmer „nicht für möglich gehalten hätte“. Aber man sehe an Union, „was im Fußball möglich ist, wenn man einen klaren Plan, eine klare Idee, eine klare Vision hat, wie man einen Klub aufbaut und strukturiert. Das ist aller Achtung wert.“

Wolfsburg und der 1. FC Union Berlin gehen punktgleich und mit dem gleichen Saisonverlauf (auf zwei Siege zum Start folgte eine Niederlage) in das erste direkte Duell dieser Saison. In drei Partien der vergangenen Spielzeit in Pokal und Bundesliga konnten die Eisernen zweimal knapp als Sieger vom Feld gehen (2:0, 2:1), eine Partie endete Unentschieden. Und dennoch „trennt uns schon einiges – Union ist Champions-League-Teilnehmer, hat eine richtig gute Entwicklung seit dem Aufstieg genommen“, sagt Niko Kovac und lobt seinen Trainerkollegen Urs Fischer für dessen fantastische Arbeit, aber auch „all diejenigen, die da in den Prozess involviert sind“. Gerade die Personalpolitik, Spieler mit sehr viel Erfahrung und einem guten Alter zu verpflichten, zeige, dass man in Köpenick wisse, „worauf es ankommt“.

Jerome Roussillon ist für diese Spielerauswahl ein gutes Beispiel. Aber aus Sicht von Niko Kovac am Sonnabend im direkten Duell hoffentlich kein Torschütze gegen die alten Teamkollegen. In jedem Fall „wird es wieder ein enges Spiel – die wenigen Chancen muss man nutzen, Union lässt nicht viel zu“, sagt der VfL-Trainer.