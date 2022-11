Noch immer gibt es welche, die mit dem 1. FC Union als Tabellenführer fremdeln

Mit dem Zweiten sieht man besser. Schon oft gehört. Das geht, um beim benachbarten Sinnesorgan zu landen, ins Ohr. Ein guter Spruch also, oder? Nur stimmt er nicht. Zumindest nicht, wenn man ihn auf den 1. FC Union bezieht. Da bringen die vom Zweiten (Deutschen Fernsehen) am Montag in ihrer „heute“-Sendung um 19 Uhr im Sportteil auch etwas zum Tabellenführer der Bundesliga und wie diese Mannschaft aus Köpenick ihren Platz vor dem FC Bayern verteidigt hat. Dass etwas Altes, etwas, das bei der Ausstrahlung 26 Stunden zurückliegt, derart prominent in die Haushalte flimmert, ist an sich schon bemerkenswert. Peinlich jedoch wird es, wenn das Tor zum 2:1 gegen Mönchengladbach gezeigt wird, es sich aber gar nicht um den Siegtreffer handelt, sondern um das kurz vor dem Spielende aberkannte Tor von Christopher Trimmel.

Christopher Trimmel ist in Deutschland mittlerweile bekannt

Nicht jeder, der in Mainz mit der Hauptnachrichtensendung beschäftigt ist, muss Danilho Doekhi kennen. Der Niederländer ist neu an der Alten Försterei und kommt auf erst vier Einsätze. Trimmel dafür sollte man auch in entfernteren Gegenden der Republik ausmachen können, denn der Capitano beackert die rechte Flanke der Eisernen bereits im neunten Spieljahr. Deshalb sollte man erkennen, dass nicht er es war, der das Ballhaus des Ostens zum Tollhaus werden ließ. Doekhi nämlich hat sein Ding mit viel mehr Schmackes reingeschädelt, und eine Verwechslung ist ausgeschlossen. Oder ist das zu sehr durch die Union-Brille geschaut? Egal, vielleicht sollte man sagen: Tor oder nicht Tor, Hauptsache gewonnen.

Es ist kurios, dass gerade Kristin Otto das passiert ist. Zumindest hat das die ehemalige Weltklasseschwimmerin, sechsfache Olympiasiegerin 1988 in Seoul, so moderiert. Dabei sollte gerade ihr der 1. FC Union nicht fremd sein. Zudem ist die Sport-Lady, 1966 in Leipzig geboren, derselbe Jahrgang wie die Eisernen und nur 18 Tage nach deren Gründung zur Welt gekommen. Als die noch in der DDR-Oberliga spielten, war Kristin Otto schon erwachsen.

Andererseits ist Journalistenschelte ganz und gar nicht mein Ding. Keiner in diesem Fach ist fehlerfrei. Mit Zeitdruck jedoch kann sich in diesem Fall niemand herausreden. Nur: Was könnte man aus dieser für viele eigentlich harmlosen Sequenz nicht alles herauslesen! Vielleicht das: Da gibt es ein Team der leicht Verrückten, das macht seine Sache ganz gut, aber sonst muss man sich um die nicht groß kümmern. Oder so: Die Bundesliga wird von einem Zufalls-Spitzenreiter angeführt, der bald von den Bayern gefressen wird.

Zugleich sagt es: Noch immer gibt es welche, die mit dem 1. FC Union als Tabellenführer fremdeln. Böswillige könnten Ignoranz vermuten, andere Desinteresse. Im besten Falle ist es Schludrigkeit von Leuten, die, um den selbstverliebten Werbespruch ad absurdum zu führen, nur mit halbem Auge hingeschaut haben und auf dem anderen, zumindest was im konkreten Fall den 1. FC Union, Doekhi und Trimmel angeht, blind sind.

Aufschrei, als Schalke 04 zu Schalke 05 gemacht wurde

Warum so viel Sums um ein paar falsch zugeordnete Bilder? Weil es grundsätzlich wird. Man stelle sich vor, im Spiel der Bayern wird ein angeblich entscheidendes Tor gezeigt – dabei ist es bereits vor einem Tag annulliert worden und ein anderes Tor und ein anderer Schütze sind wichtig. Oder Borussia Dortmund kassiert ein Gegentor, das nicht zählt, aber das, das doch zur Niederlage führt, fällt untern Tisch. Ein Aufschrei ginge durchs Land ähnlich dem, als zufällig auch in dem Sender aus Mainz einst von Schalke 05 die Rede war.

Den 1. FC Union soll es nicht kratzen. In Köpenick sollen sie nicht nur den Moment genießen, den aber vor allem. Und sie sollen es allen zeigen. Am besten gleich doppelt. Am Donnerstag in der Europa League bei Royale Union Saint-Gilloise und am Sonntag in Leverkusen. Vielleicht klappt es – hoffentlich fallen auf der richtigen Seite welche – dann mit den korrekten Toren.