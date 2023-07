Offiziell: 1. FC Union Berlin holt Chelsea-Stürmer in die Bundesliga

Was sich am Wochenende bereits anbahnte, ist jetzt offiziell: Der 1. FC Union Berlin bedient sich erneut in der Premier League und holt einen Stürmer.

Der Kader des 1. FC Union Berlin hat am Dienstag weiter Zuwachs bekommen. Nachdem zuletzt Brenden Aaronson von Leeds United zu den Köpenickern gewechselt war, kommt jetzt mit David Datro Fofana ein Profi des FC Chelsea für ein Jahr auf Leihbasis nach Berlin.

Fofana war erst zu Beginn des Jahres vom norwegischen Klub Molde FK nach London gewechselt, konnte sich dort aber keinen Stammplatz erarbeiten. In der Premier League kam der 20-Jährige lediglich auf drei Kurzeinsätze und auch im englischen FA Cup stand er nur in einer Partie auf dem Feld. Bei Union erhofft er sich deutlich mehr Spielpraxis und nimmt im Angriff – Stand jetzt – den Konkurrenzkampf mit Sheraldo Becker, Jordan Siebatcheu, Kevin Behrens, Jamie Leweling und Mikkel Kaufmann auf.

Die Anzeichen verdichten sich damit auch, dass aus dem genannten Quintett in diesem Sommer noch ein Spieler abgegeben wird. Becker wird immer wieder mit Vereinen aus England (u.a. West Ham United) in Verbindung gebracht. Leweling, der erst vor einem Jahr von der SpVgg Greuther Fürth kam, gilt als Kandidat für ein Leihgeschäft.

Fofana, dessen Marktwert auf zehn Millionen Euro taxiert wird, hat zwar beim FC Chelsea keine allzu großen Fußstapfen hinterlassen, dafür umso mehr bei seinem vorherigen Verein. In Molde war er in 42 Pflichtspielen an 21 Toren als Schütze oder Vorbereiter beteiligt. Eine mehr als beachtliche Quote.

Bevor nun Manager Oliver Ruhnert zuschlug und Trainer Urs Fischer nach Alex Král, Mikkel Kaufmann und eben Aaronson den vierten externen Zugang des Sommers bescherte, war auch Ligakonkurrent FC Augsburg mit einer Verpflichtung des dreimaligen Nationalspielers der Elfenbeinküste in Verbindung gebracht worden.

„Union hat sich in den letzten Jahren extrem stark entwickelt und es reizt mich sehr, in der neuen Saison ein Teil davon zu sein. Der Klub hat sich lange und intensiv um mich bemüht und das will ich jetzt mit guten Leistungen zurückzahlen“, wird Fofana in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Und Oliver Ruhnert sagt: „Davids Tempo und seine flexiblen offensiven Qualitäten sind für uns hochinteressant. Wir wollen einen weiteren torgefährlichen Spieler, der unserem Angriffsspiel zusätzliche Impulse verleihen wird.“

Am Mittwoch steht derweil das erste Testspiel der Sommervorbereitung auf dem Programm. Der Union-Tross macht Halt im Werner-Seelenbinder-Stadion bei Regionalligist FSV Luckenwalde. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr. Lediglich der immer noch verletzte András Schäfer und Josip Juranovic, der nach seinem verlängerten Urlaub erst Ende der Woche zur Mannschaft stößt, stehen Urs Fischer beim sportlichen Aufgalopp unter Wettkampfbedingungen nicht zur Verfügung.