Offiziell: 1. FC Union Berlin zieht Kaufoption bei Diogo Leite

Der 1. FC Union Berlin hat am Donnerstag offiziell die Verpflichtung von Diogo Leite verkündet. Bislang war der Portugiese lediglich vom FC Porto ausgeliehen, die vereinbarte Kaufoption haben die Eisernen nun gezogen.

„Ich habe mich hier bei Union von Anfang an sehr wohl gefühlt und bin umso glücklicher, dass ich gute Leistungen zeigen konnte. Die Saison war sehr erfolgreich und hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht und wir unsere Ziele erreichen“, wird der 24-Jährige in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert.

In der am vergangenen Wochenende abgeschlossenen Spielzeit war der Linksfuß in der Dreierkette des Tabellenvierten meist gesetzt. An der Seite von Robin Knoche spielte er über weite Teile der Saison solide, erlaubte sich bei wichtigen Spielen wie in der Europa League in Saint-Gilloise oder im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt aber auch auffällige Aussetzer.

Trotzdem ist man in Köpenick von den Qualitäten überzeugt. „Diogo etablierte sich bei uns direkt als Stammspieler und hat im ersten Jahr mit wenigen Ausnahmen bereits sehr leistungsstark agiert. Für uns war deshalb klar, dass wir einen Spieler mit seinen Fähigkeiten, seiner Mentalität und Einsatzbereitschaft im Klub behalten wollten“, erklärt Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball.

Dem Vernehmen nach soll die Ablösesumme bei 7,5 Millionen Euro liegen. Diogo Leite wäre damit nach Taiwo Awoniyi und Josip Juranovic der drittteuerste Zugang der Vereinsgeschichte.