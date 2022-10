Paul Jaeckel stützt mit seinem ersten Bundesligator die Worte von Dirk Zingler

Wenn Dirk Zingler etwas zu sagen hat, dann hören inzwischen viele ganz genau hin. Wie jüngst, als der Präsident des 1. FC Union verkündete, dass seine Eisernen als einziger Bundesligaverein den Osten vertreten würden, denn RB sei ja keiner von hier. Mag sein, dass der Polarisierer aus Köpenick den Zeitpunkt für seine Meinung gerade deshalb als günstig ansah, weil die Rot-Weißen in der Europa League aktiv sind, wo sie am Donnerstag in der Alten Försterei im Rückspiel auf den schwedischen Rekordmeister Malmö FF treffen. Auf jeden Fall verschaffte Zingler sich Gehör, auch weil er für den derzeitigen Tabellenführer spricht, der, da er das den vierten Spieltag in Folge ist, nicht mehr als Eintagsfliege abgetan werden kann. Wie singt Nina Hagen doch gleich: Wir aus dem Osten gehen immer nach vorn.

Prompt nahm eine Wochenzeitung aus Hamburg den Steilpass auf und fragte, wie die Leser ihres Newsletters Zinglers Meinung sehen. Die Frage war – Zufall hin, Absicht her – ziemlich gemein gestellt, nämlich: „Was denken Sie: Ist RB Leipzig wegen RB kein ostdeutscher Verein?“ Da lauert schon in der Fragestellung die im Deutschen nicht gebräuchliche doppelte Verneinung, die oft zu Irritationen führt. Verständlicher wäre gewesen: Ist RB Leipzig ein ostdeutscher Verein? Bei dieser Fragestellung ist ein Ja ein Ja und ein Nein ein Nein. Damit hatte schon der Altmeister des Berufe-Ratens Robert Lembke bei „Was bin ich?“ Verdruss. Fortan umschiffte das Rate-Team die Wortpirouetten, indem es seine Fragen so begann: „Gehe ich recht in der Annahme, dass …?“ Es geht eben auch verschwurbelt.

Hamburger Leser widersprechen Dirk Zingler in einer Umfrage

Um es kurz zu machen: 69,1 Prozent widersprechen Zingler. Das ist deutlich. Knapp sieben von zehn Leuten haben mit „Nein“ geantwortet. Noch einmal die Frage: RB ist kein ostdeutscher Verein? Die Antwort: Nein! Übersetzt heißt das: Er ist einer. Schwierig? Die deutsche Sprache ist nun einmal so. Andererseits dürften damit erhebliche Zweifel an der Aussagekraft angemeldet werden.

Der Zufall – fragt man jedoch Paul Jaeckel nach seinem Tor zum 1:0-Sieg jüngst in Stuttgart, dann war es blanke Absicht – befeuert die Diskussion um das Ostdeutsch-Sein Tage später noch. Mit der Frage etwa, wie viel Osten überhaupt in der Bundesliga und im deutschen Fußball steckt. Längst sind die Jahre von Matthias Sammer und Ulf Kirsten, Thomas Doll und Dariusz Wosz, Marko Rehmer und Michael Ballack, Andreas Thom und Bernd Schneider dahin. Mit Toni Kroos ist der letzte große Stratege aus dem Gebiet zwischen Erzgebirge und Ostsee, Börde und Lausitz aus der Liga und aus dem DFB-Team verschwunden. Allerdings hat Bundestrainer Hansi Flick zwei Ossis in seinen Stab geholt, was unterm Radar geblieben ist: Danny Röhl (33) stammt aus Zwickau und ist einer seiner Assistenten, Dr. Stephan Nopp (43) kommt aus Frankfurt (Oder) und ist Spielanalyst.

Mehr Osten als bei Paul Jaeckel geht nicht

Zurück zu Jaeckel, bei dem als Junge aus Eisenhüttenstadt rein geografisch mehr Osten nicht geht. Nach Robert Andrich ist er erst der zweite Spieler von hier, der für die Eisernen ein Bundesligator erzielt hat. Dabei ist er gerade beim 1. FC Union nicht allein. Paul Seguin ist Magdeburger, Kevin Möhwald begann bei Rot-Weiß Erfurt mit dem Fußball.

Aber sonst? Sonderlich viele Spieler, die in ihren Teams Anspruch auf einen Stammplatz anmelden und aus der Gegend stammen, die Dirk Zingler meint, gibt es nicht. Höchstens der SC Freiburg kann mithalten. Nils Petersen stammt aus Wernigerode, Kevin Schade, der über Babelsberg und Cottbus im Breisgau landete, ist in Potsdam geboren, und Noah Weißhaupt gehört zur Thüringer Weißhaupt-Dynastie. Sein Vater Marco ist Erfurter, wo wiederum sein Vater Jörg und dessen Zwillingsbruder Horst bei Rot-Weiß in der DDR-Oberliga spielten. Insofern hat sich höchstens einer noch mehr über den ersten Bundesligatreffer von Jaeckel gefreut als Dirk Zingler, nur Paul selbst.