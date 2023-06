Alba Berlin und der 1. FC Union Berlin verfolgen ein gemeinsames Ziel

Es war eine lange Liste mit Namen, die Alba Berlin Anfang Juni verschickte: Sie begann mit denen von Stefanie Grigoleit und Henriette Höfermann und endete mit denen von Deeshyra Thomas und Nika van der Brock. Zusammen mit fünf anderen Berliner Basketballerinnen verlängerte dieses Quartett kürzlich seine auslaufenden Verträge bei Albas Frauenmannschaft. Es ist eine für den europäischen Frauenbasketball durchaus ungewöhnliche Konstanz, die man bei Alba als nächsten Schritt auf dem Weg der Professionalisierung ansieht.

Alba Berlin macht neun Spielerinnen zu reinen Profis

So haben die Berliner nicht nur neun auslaufende Verträge verlängert, sondern dabei auch weitere ihrer Spielerinnen zu reinen Profi-Sportlerinnen gemacht und am Donnerstag in Marie Bertholdt und Theresa Simon noch zwei weitere Zugänge vorgestellt. Es ist ein Schritt, der den Spielerinnen mehr Fokus auf den Sport ermöglicht, und den nicht nur Alba auf der sommerlichen To-do-Liste hatte. So werden etwa die ambitionierten Fußballerinnen von Union Berlin gleich alle als Profispielerinnen ohne weitere berufliche Verpflichtungen in die neue Regionalliga-Saison gehen.

Alba Berlin und Union Berlin – zwei Vereine, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben. Dabei steht den unterschiedlichen Sportarten, unterschiedlichen Geschichten und gänzlich unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten vor allem eines gegenüber: Das Ziel, den Frauensport im eigenen Klub zu stärken. „Wir haben vor anderthalb Jahren entschieden, die Frauenabteilung so aufzustellen, dass dort professionell Fußball gespielt werden kann“, formulierte Union-Präsident Dirk Zingler in einem vereinseigenen Interview jüngst das, was bei Alba seit einigen Jahren mit Blick auf den Basketball gilt. Im Gegensatz zu Unions Frauen sind die von Alba bereits in der Bundesliga angekommen, erreichten dort in der vergangenen ersten Spielzeit das Halbfinale.

„Wir haben seit der vergangenen Saison ein neues Level an Professionalität, das es zu halten gilt“, sagt Sportdirektor Himar Ojeda. Dazu gehören Reisen mit Bus und Bahn, statt in engen Neunsitzern, Hotelaufenthalte vor Auswärtsspielen, eine engere medizinische Betreuung, aber auch Training mit dem Individualtrainer der Männer. Strukturelle Veränderungen, die jetzt durch finanzielle Verbesserungen ergänzt werden: „Wir erhöhen zur neuen Saison das Budget für die Gehälter der Frauen“, sagt Ojeda und erklärt: „Es geht nicht darum, unseren Profis mehr Geld zu zahlen, sondern mehr Spielerinnen zu Profis zu machen.“ Insbesondere solche, die dem Nachwuchsprogramm entwachsen.

Während das Gehalt von sowohl Albas als auch Unions männlichen Athleten komfortabel zum Leben reicht, ist dies selbst auf höchstem Niveau des deutschen Frauensports längst nicht immer so. Auch bei Alba und Union gab es bis zuletzt eine Reihe an Spielerinnen, die vor oder nach dem täglichen Training noch anderweitig arbeiten mussten. Besagte Stefanie Grigoleit beispielsweise erklärte vergangene Saison, gerne bei Alba bleiben zu wollen – allerdings nur zu Konditionen, die einen zweiten Job überflüssig machen. Laut Ojeda gehört Grigoleit nun zu den „rund 80 Prozent“ der Alba-Spielerinnen mit solchen Konditionen im Vertrag.

Union Berlin ist mit künftig einhundert Prozent Profispielerinnen sogar noch einen Schritt weiter. „Es ist wichtig, dass sich alle auf den Fußball konzentrieren und damit ihren Lebensunterhalt finanzieren können“, sagt Präsident Zingler. So werden auch Unions Frauen ihr Training künftig zu einer ähnlichen Uhrzeit absolvieren, wie die von Alba: „Wir werden tagsüber und nicht mehr abends nach Feierabend trainieren“, erklärt Zingler, „weil es keinen Feierabend mehr gibt. Sie üben ihren Beruf bei uns aus.“

Die Bedingungen hierfür dürften in Zukunft nur noch besser werden. Alba etwa kann seinen Spielerinnen schon jetzt die wohl besten Strukturen der Damen-Basketball-Bundesliga bieten. Auch Union hat die Finanzkraft und das Potenzial anderer Klubs, die nach einer Mannschaft in der Herren-Bundesliga auch eine in der Bundesliga der Frauen etabliert haben. Dazu gehört ab Herbst auch das neue, dann fertiggestellte Nachwuchsleistungszentrum der Köpenicker. Wenngleich dort aus Unions Frauenabteilung lediglich die Bundesliga-Mannschaft und die U23-Frauen Platz haben werden.

Sowohl Union als auch Alba Berlin haben also gute Voraussetzungen, um die jeweiligen ambitionierten Ziele zu erreichen. Im Sommer dienen diese auch als gute Argumente – wenn es darum geht, neue Spielerinnen für sich zu gewinnen, respektive Leistungsträgerinnen zu halten. Union hat so schon jetzt Spielerinnen mit mehr als nur Regionalliga-Format in seinen Reihen. Und Himar Ojeda sagt über die zahlreichen verlängerten Verträge bei Alba: „Die Gespräche mit unseren Profis, gerade auch den ausländischen, waren einfach. Sie kennen die Strukturen in anderen Klubs und wissen, wie gut die Strukturen bei uns sind.“

Dirk Zingler möchte, dass sich der Frauenfußball dem der Männer annähert

Dass es im Vergleich zu den Strukturen und insbesondere zu den Gehältern im Männersport noch riesige Differenzen und viel Nachholbedarf gibt, ist dennoch auch klar. So klingt es nach einer Mammutaufgabe, wenn Dirk Zingler im Union-Interview sagt, man wolle erreichen, dass sich „der Frauenfußball bei uns dem der Männer immer stärker annähert“. Zumal die Frage nach der Finanzierung dieses Ziels anschließend ungestellt bleibt. Bei Union könnte und kann man diese mindestens mittelfristig ohne große Bauchschmerzen mit dem Wort „Querfinanzierung“ beantworten. Bei Alba ist man unterdessen bemüht, die Frauen möglichst schnell vom durch die Männer-Mannschaft erwirtschafteten Geld unabhängig zu machen.

Dass der Weg dorthin weiterhin weit ist, betont Himar Ojeda einmal mehr: „Wir müssen in der Lage sein, mehr Geld zu generieren“, sagt er, „durch mehr Sponsoren, mehr Ticketerlöse, mehr verkauften Merchandise. Das ist der nächste Schritt.“ Ojeda ist davon überzeugt, dass sich zusätzlich zu den zahlreichen Fans der vergangenen Saison auch weitere investierende Unterstützer für Albas Frauen finden lassen werden. „Wir wollen beweisen, dass Frauensport einen Wert hat“, sagt er. Auch diesbezüglich sind die neuen Profi-Verträge bei Alba und Union wichtige Zeichen.