Es dauert nicht mehr lange, dann wird im Olympiastadion die Champions-League-Hymne erklingen. Nicht etwa bei einem Spiel von Hertha BSC, sondern in drei Partien des 1. FC Union, der seine Partien in das größte Stadion der Hauptstadt verlegt hat.



In den Reihen der Köpenicker freut man sich zurecht auf die Feiertage in Europas bestem Fußball-Wettbewerb, doch die Begegnungen mit den größten Mannschaften und Spielern des Kontinents könnten auch Gefahren mit sich bringen. Rani Khedira warnt deshalb davor, den Fokus zu sehr auf die Königsklasse zu richten. „Wenn wir den Fehler machen und meinen, dass wir jetzt eine ganz große Mannschaft sind und uns deshalb nur noch auf die Champions League konzentrieren, dann wird es ein böses Erwachen geben“, erklärte der 29-Jährige in einem Interview mit der Sportbild.

„Wir dürfen die sechs Gruppenspiele genießen. Darauf können wir zu Recht stolz sein. Und vielleicht werden es am Ende auch mehr. Aber das tägliche Geschäft muss die Bundesliga bleiben“, ergänzte Khedira und predigte damit genau das, was die sportlich Verantwortlichen um Manager Oliver Ruhnert und Trainer Urs Fischer unmittelbar nach dem Erreichen der Champions League gesagt hatten.

Gleichzeitig verriet Khedira auch, dass er sich mit dem Thema Champions League schon länger auseinandergesetzt hätte - in Gesprächen mit seinem älteren Bruder Sami: „Wir sprechen schon seit Jahren über das Thema: Welche Konsequenzen hat es, im Europapokal mit seiner Mannschaft dabei zu sein? Er sagt, dass man als Spieler immer mental auf der Höhe sein muss.“



Sami Khedira hatte jahrelang bei Real Madrid gespielt und die Champions League 2014 nach einem Final-Sieg gegen Stadtrivale Atlético mit den Königlichen gewonnen. Mittlerweile hat er seine Karriere als Profi beendet.