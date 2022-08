Eklig sei es, gegen den 1. FC Union zu spielen. Diese auch im Fußball nicht ganz sympathische Vokabel taucht bei den Gegnern der Eisernen in der Bundesliga immer öfter auf. Zumindest unangenehm sei es, gegen das Team, das zunächst eher belächelt als ernstgenommen wurde, anzutreten. Es stehe in der Abwehr ausgesprochen kompakt, bringe eine hohe Laufbereitschaft mit, schließe mit viel Einsatz eventuelle Lücken, verschiebe gnadenlos effektiv die Reihen und verringere damit die Räume für jeden Gegenspieler gefühlt auf Schlupflöcher.

Das Zauberwort dafür ist Disziplin, oft noch mit dem Zusatz taktische davor. Wenn Urs Fischer, der Trainer, darüber spricht, wählt er vorrangig diese Ausdrücke: „Das haben die Jungs wirklich gut gemacht. Sie haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet und haben nur ganz wenig zugelassen.“ Nach dem 0:0 jüngst in Mainz, als die gegnerischen Angreifer erneut darüber lamentierten, dass es für sie trotz eines Heimspieles kaum Torchancen gegeben habe, konterte Abwehrspieler Rani Khedira trocken wie selbstbewusst: „Es war ein Spiel mit wenig Risiko und wir wollten dem Gegner nicht in die Karten spielen. Deswegen kommt dann mal so ein schmutziges 0:0 dabei herum.“

Die Alte Försterei ist zur Festung geworden!

Was aus den Mündern vieler anderer wie Frust klingt, hört sich in Köpenick wie ein dickes Lob an. Das ist es ja auch, es ist nur in andere Worte verpackt. Es schwingt nämlich jede Menge Anerkennung mit für den einst krassen Außenseiter, den so anderen Verein, dem mancher anfangs die Tauglichkeit für Deutschlands Eliteliga absprach und sich nun, voller Verwunderung über die Entwicklung im Osten der Hauptstadt, nur noch die Augen reibt.

Ein Umstand, auf den niemand, wirklich niemand auch nur die klitzekleinste Hoffnung setzte, kommt als Trumpf hinzu: Die Alte Försterei ist zur Festung geworden! Das grenzte damals, nach dem Premierenspiel, einem angsteinflößenden 0:4 gegen RB Leipzig, an Utopie, Magie und Zauberei in einem. Der erste Eindruck in der neuen Spielklasse lautete, nachdem der Liga-Neuling unangespitzt in den Rasen des eigenen Stadions gestampft wurde: Sechs, setzen!

Es ist viel passiert zwischen dem ersten Spiel damals und heute

Das ist drei Jahre und zwei Tage her. Doch der Gegner, der am Sonnabend ab 18.30 Uhr im Wohnzimmer der Eisernen zu Gast ist, ist der von damals: Es sind die Rasenballer. Nicht dass die Eisernen, für die Zusammenhalt und familiäre Nähe als unverzichtbar gelten und die als geradezu unverbesserliche Fußball-Romantiker angesehen werden, ihrem vor allem kommerziell totalen Gegenentwurf nicht auch an und ab einen übergebraten hätten.

Das schon; erstmals ausgangs der Saison 2020/21 mit einem 2:1, mit dem sich die Unioner die Teilnahme an der Europa Conference League erspielten. Und im vorigen Spieljahr sogar in beiden Begegnungen, beide Male wiederum mit 2:1, was zuletzt so etwas wie das Standardergebnis zwischen beiden Mannschaften geworden ist. Wenn da nur nicht das 1:2 in allerletzter Minute im Pokal-Halbfinale gewesen wäre, mit dem die Leipziger den Rot-Weißen den Einzug ins Endspiel vermasselten und selbst dort dann ihren ersten nationalen Titel gewannen.

Es ist viel passiert zwischen dem ersten Spiel damals und heute. Die Eisernen haben – Traumtänzer sind sie ja nicht – noch einige Heimspiele verloren nach dieser sportlichen Ohrfeige gleich zu Beginn. Dabei gehörten die Gegner, die anfangs drei Punkte aus der Alten Försterei entführten, nicht einmal zu den Schwergewichten: Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim. Hinzu kam Bayer Leverkusen, später wie selbstverständlich Bayern München. Dann auch Augsburg. Ein 1:3 gab es zu Beginn der zweiten Saison des 1. FC Union in der Bundesliga gegen das damals neue Team von Ex-Union-Keeper Rafal Gikiewicz.

Stabilität und Disziplin

Nach der Heimniederlage gerade gegen diesen Kontrahenten, mit dem man sich auf Augenhöhe wähnte – bei dem Gegner liegt das regelrecht auf der Zunge –, rappelte es in der eisernen Puppenkiste. Die eigenen Anhänger trauten ihren Augen nicht, und die Gästeteams begannen, von Respekt zu sprechen. Die Bilanz nach dem – inzwischen sehen sie es so – Ausrutscher gegen Augsburg liest sich wie aus einem Lehrbuch für erfolgreiche Heimspiele.

34 Partien haben die Männer um Kapitän Christopher Trimmel seitdem in der Alten Försterei ausgetragen. Sie haben zwar längst nicht alle gewonnen – es waren 13 Unentschieden dabei – aber nur zwei (!) verloren. Beide mit 2:5 gegen die Bayern und mit 0:3 gegen Dortmund zwar überaus deutlich, doch sonst haben sie sich mehr oder weniger gegen jedes Team, auch mal mit einem 1:1 gegen den Rekordmeister, schadlos gehalten.

Das Erfolgsrezept neben eiserner Disziplin ist für Trainer Fischer eine Abwehr, die einerseits die Konsistenz einer Mauer, andererseits die Geschmeidigkeit einer Gummiwand haben soll. Der Fußballlehrer aus der Schweiz, einst selbst ein klasse Verteidiger, der für den FC Zürich und den FC St. Gallen über 500 Erstligaspiele bestritt und es in der Nati, der Nationalelf der Eidgenossen, unter dem deutschen Trainer Uli Stielike einst zu vier Länderspielen brachte, weiß, worauf es in erster Linie ankommt: auf Stabilität hinten.

Die Defensive steht wie eine Eins

Während in der Offensive die Spieler kommen (aktuell gerade Jordan Siebatcheu) und gehen (allein mit Sebastian Andersson und Marius Bülter, Joel Pohjanpalo, Marcus Ingvartsen und Max Kruse, Grischa Prömel und Taiwo Awoniyi sind die Schützen von 81 Toren wieder weg), steht die Defensive wie eine Eins. Dort haben die Eisernen ihre Konstanten: Christopher Trimmel, seit 2014 im Verein und mit 35 Jahren der Dauerbrenner; Robin Knoche mit der Erfahrung aus 252 Bundesligaspielen und dem Auge für die Situation; Julian Ryerson, auch schon seit 2018 und zunehmend besser dabei; Rani Khedira, bei bereits 172 Erstligaspielen angelangt; Frederik Rönnow, der als Nummer 1 seinen Platz gefunden zu haben scheint und zuletzt in Mainz die Null hielt; Paul Jaeckel, dem mit 24 Jahren die Zukunft gehört; Timo Baumgartl, der nach seiner Hodenkrebserkrankung derzeit nur die Daumen drücken kann, vom Gefühl aber einer von ganz drinnen ist. Khedira, der mit Worten so effektiv sein kann wie als Eroberer und Verteiler des Balles, und damit eine der tragenden Säulen der Festung Försterei, findet: „Die Defensive passt.“

Ein Test für die Festung

Das muss sie auch und gerade gegen die Leipziger. Die haben mit Christopher Nkunku den neben den Bayern-Spielern Sadio Mané und Jamal Musiala derzeit interessantesten Typen in ihrem Team. Der Franzose, nach dem zurückliegenden Spieljahr von den Bundesliga-Kollegen zum Spieler der Saison gewählt und Fußballer des Jahres geworden, wird der eisernen Abwehr kräftig auf den Zahn fühlen. Der wieselflinke Angreifer mit dem starken linken Fuß, der mit der Equipe Tricolore zur Winter-WM nach Katar will, um dort den Titel von 2018 zu verteidigen, hat sowohl beim 1:1 in Stuttgart als auch beim 2:2 gegen Köln getroffen.

Außerdem ist Timo Werner nach zwei Jahren beim FC Chelsea zurück in Sachsen. Beide, der französische wie der deutsche Nationalspieler, waren damals schon dabei, bei diesem ursprünglichen und so schmerzhaften 0:4 ganz zu Beginn, als das eiserne Bundesliga-Märchen mit einem Albtraum begann. Schlimmer noch: Beide haben sie ein Tor erzielt. Sollte es einen Gradmesser für die Alte Försterei als Festung geben, dann ist er mit Nkunku und Werner ultimativ gekommen.

Das Spiel 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig findet am Samstag um 18:30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei statt.