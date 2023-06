Real? ManU? PSG? Auf welche Klubs Union in der Champions League treffen könnte

Die Meisterschaftsentscheidungen in Europa sind gefallen. Zeit, munter über die möglichen Gruppengegner der Eisernen in der Champions League zu spekulieren.

Die Champions-League-Saison 2023/24 beginnt am 13. Juni, also nur drei Tage nach dem Finale der Saison 2022/23, in dem sich Manchester City und Inter Mailand gegenüberstehen. Stimmt nicht? Doch! Denn am 13. Juni findet die Auslosung zu einem kleinen, am 27. und 30. Juni ausgetragenen Ausscheidungsturnier für die 1. Qualifikationsrunde zur europäischen Eliteliga statt.

Für dieses Turnier haben sich die aktuellen Meister der Verbände auf den Plätzen 52 bis 55 der Uefa-Verbands-Koeffizienten-Rangliste qualifiziert, also FK Budućnost Podgorica (Montenegro), Breiðablik UBK Kópavogur (Island), SP Tre Penne (San Marino) und Atlètic Club d’Escaldes (Andorra). Der Sieger des Turniers mit Halbfinals und Finale nimmt – wie soeben bemerkt – an der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League teil, wobei die Auslosung dafür bereits am 20. Juni vollzogen wird. Die Termine für das Hin- und Rückspiel sind auch schon fix: gespielt wird am 11./12. Juli beziehungsweise am 18./19. Juli.

Insgesamt gibt es vier Qualifikationsrunden, wobei die letzte Runde aus Gründen einer womöglich besseren Vermarktung „Play-offs“ genannt wird. Sechs Play-offs-Sieger wird es dabei geben, die schließlich unter Berücksichtigung des Uefa-Klub-Koeffizienten (nicht zu verwechseln mit dem Uefa-Verbands-Koeffizienten!) bei der Auslosung zur Gruppenphase, die für den 31. August terminiert ist, dem dritten oder vierten Lostopf zugeordnet werden. Das klingt kompliziert – und ist es auch.

Unions KK-Wert liegt bei 17,000

Ein Glück also, dass man beim 1. FC Union Berlin so in etwa weiß, woran man ist. Als Tabellenvierter der Bundesliga sind die Eisernen für die Teilnahme an der Gruppenphase gesetzt. Sicher ist zudem, dass das Losbällchen mit ihrem Klubnamen aufgrund des niedrigen Uefa-Klub-Koeffizienten, kurz KK, der bei 17,000 liegt, in Topf 4 landen wird.

Die spannende Frage dabei ist natürlich, auf wen Union in dieser Gruppenphase treffen könnte. Gegen welche Klubs die Mannschaft von Urs Fischer an den sechs Spieltagen anzutreten hat. Nachdem die Entscheidungen im Meisterschaftskampf in den europäischen Ligen allesamt gefallen sind, ist es also an der Zeit, munter zu spekulieren. Real? ManCity? Barça? ManU? PSG? Ja, man glaubt es kaum, was alles möglich ist.

Wenngleich bei der Verteilung der 32 teilnehmenden Teams auf vier Gruppen, wie man gleich sehen wird, noch einiges unklar ist. Wir bilden an dieser Stelle den aktuellen Stand der Dinge ab. Viel Spaß dabei! Und noch ein vielleicht auch überflüssiger Hinweis: Eine Begegnung zwischen zwei deutschen Teams ist in der Gruppenphase nicht möglich. Und: Der Sieger der Champions League 2022/23 kommt auf jeden Fall in Topf 1.

Topf 1: FC Sevilla (Sieger der Europa League 2022/23), Manchester City (Meister der Premier League 2022/23 oder Sieger der Champions League 2022/23), FC Barcelona (Meister der Primera División), FC Bayern München (Meister der Bundesliga), SSC Neapel (Meister Serie A), Paris Saint-Germain (Meister Ligue 1), Benfica Lissabon (Meister der Primeira)

Topf 1 oder 2: Inter Mailand (Dritter der Serie A oder Sieger der Champions League 2022/23)

Topf 1 oder 3: Feyenoord Rotterdam (Meister der Eredivisie)

Topf 2: Real Madrid (Zweiter der Primera División), Manchester United (Dritter der Premier League), Borussia Dortmund (Zweiter der Bundesliga), Atlético Madrid (Dritter der Primera División), RB Leipzig (Dritter der Bundesliga), FC Porto (Zweiter der Primera Liga), FC Arsenal (Zweiter der Premier League)

Topf 2 oder 3: Schachter Donezk (Meister der Premjer-Liha)

Topf 3: FC Red Bull Salzburg (Meister der Österreichischen Bundesliga), AC Mailand (Vierter der Serie A), Lazio Rom (Zweiter der Serie A), Roter Stern Belgrad (Meister der SuperLiga)

Topf 3 oder 4: Real Sociedad San Sebastián (Vierter der Primera División), Celtic Glasgow (Meister der Scottish Premiership), Newcastle United (Vierter der Premier League), die sechs Sieger der Play-offs, entscheidend ist der jeweilige Klub-Koeffizient

Topf 4: 1. FC Union Berlin (Vierter der Bundesliga), RC Lens (Zweiter der Ligue 1)

Aus Gründen der Übersicht haben wir auf den jeweiligen Klub-Koeffizienten, der da und dort über die Lostopf-Zuteilung entscheidet, verzichtet.