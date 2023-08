Real(er) Wahnsinn: Die Champions-League-Gegner des 1. FC Union Berlin im Porträt

Die mit den fanatischen Anhängern: SSC Neapel

Wer im Stadio Diego Armando Maradona schon mal bei einem Spiel des amtierenden italienischen Meisters zugegen war, weiß, in welchem Rahmen die Unioner eins ihrer drei Auswärtsspiele in der Gruppenphase bestreiten werden. Wenn in diesem Fall überhaupt von einem Rahmen gesprochen werden kann. Denn vor und in der Heimspielstätte der Società Sportiva Calcio Napoli ist das Chaos eine Selbstverständlichkeit.

Das war im Besonderen in der vergangenen Saison zu beobachten, als das Team unter Coach Luciano Spalletti erstmals nach 33 Jahren und erstmals ohne Maradona wieder den Scudetto gewinnen konnte. Das Stadion, das nach dem Fußballstadtheiligen benannt ist, ja, die ganze Stadt geriet gegen Ende der Saison bei Heimspielen immer wieder in den Ausnahmezustand. Bengalische Feuer, Verkehrschaos, Ausschreitungen, die den Einsatz von Polizei notwendig machten. Auch in der Champions League, in der es die Gli Azzurri bis ins Viertelfinale schafften, kam es wiederholt zu orgiastischen Fußballpartys.

Fans der SSC Neapel feiern die Meisterschaft. La Presse/Imago

Die SSC möchte die Erfolge aus der vergangenen Saison natürlich wiederholen. Doch so einfach wird das nicht. Ohne Luciano Spalletti, der künftig als Trainer der italienischen Nationalmannschaft im Einsatz sein wird und durch Rudi Garcia ersetzt wurde. Ohne Abwehrspieler Min-jae Kim, der für eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro zum FC Bayern wechselte. Immerhin: Mal abgesehen vom Südkoreaner konnten alle anderen Leistungsträger gehalten werden.

Die mit den fantastischen Spielern: Real Madrid

Mehr geht nicht. Der spanische Rekordmeister Real Madrid war, ist und bleibt im Klubfußball das Nonplusultra. Aufgrund seiner außerordentlichen Erfolge im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League, aber auch aufgrund seiner Aura. Wobei das eine natürlich mit dem anderen zusammenhängt.

Toni Kroos, Casemiro und Luka Modric jubeln über ihren Triumph im Champions-League-Finale 2022. Potts/dpa

Ein paar der besten und schillerndsten Spieler aller Zeiten haben für die Königlichen gespielt: Alfredo di Stéfano, Francisco Gento, Ferenc Puskás, Pirri, Luis Figo, Fernando Redondo, Zinédine Zidane, Ronaldo, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric und so fort. Trainiert von legendären Fußballlehrern wie José Villalonga, Vicente del Bosque, Fabio Capello, Jupp Heynckes, José Mourinho, Zidane und eben Carlo Ancelotti.

Letztgenannter führte Real 2022 zum 14. Titel im wichtigsten Klubwettbewerb der Welt, trägt aber auch in dieser Saison noch einmal die sportliche Verantwortung, bevor er im Sommer 2024 das Amt des brasilianischen Nationaltrainers übernehmen wird. Das zumindest ist der Plan. Bis dahin gilt es, den Umbruch innerhalb des Teams zu moderieren und zu organisieren, ohne dass dabei der sportliche Erfolg ausbleibt. Das ist kein einfacher Prozess, auch weil sich zuletzt der Reihe nach wichtige Stammkräfte verletzt haben: Keeper Thibaut Courtois beispielsweise und Abwehrchef Éder Gabriel Militão (beide Kreuzbandriss) sowie Ausnahmestürmer Vinicius Jr. (schwere Muskelverletzung im Oberschenkel). Die Qualität des Kaders ist aber dennoch außerordentlich, das Mittelfeld den Namen nach fraglos das beste der Welt: Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Modric, Ceballos, Bellingham. Mehr geht nicht.

Die mit dem Felsen: Sporting Clube de Braga

Ja, das sind die mit dem ungewöhnlichen Stadion (Felsen statt Tribüne!). Und das sind die, mit denen es der 1. FC Union Berlin schon in der vergangenen Saison in der Gruppenphase der Europa League zu hatte. Wir erinnern uns: 0:1 im Hinspiel, 1:0 im Rückspiel im Stadion An der Alten Försterei dank Robin Knoches Nervenstärke vom Elfmeterpunkt. Und gab's da nicht Ärger mit und wegen der Fans? Tja, sollte sich nicht wiederholen.

Robin Knoche trifft in der Gruppenphase der Europa League im Duell mit Sporting Braga per Elfmeter zum 1:0. Koch/Imago

Im Gegensatz zu Union ist Braga kein Champions-League-Neuling. Über die Qualifikationsrunde hatten es die Portugiesen in der Spielzeit 2010/11 in die Gruppenphase geschafft, belegten in der Konkurrenz mit Schachtjor Donezk, Arsenal London und Roter Stern Belgrad Rang drei, der die Teilnahme am Sechzehntelfinale der Europa League mit sich brachte. Es folgten hierin Siege gegen Lech Posen, dem FC Liverpool, Dynamo Kiew und Benfica Lissabon, sodass Sporting schließlich ins Finale einzog, dort allerdings dem FC Porto 0:1 unterlegen war.

Auch in dieser Spielzeit führte der Weg nur über einen Umweg ins Königsklassen-Glück. Wobei sich die Mannschaft von Trainer Artur Jorge Torres Gomes Araújo Amorim, man kann auch nur Artur Jorge sagen, in den Play-offs doch ziemlich locker gegen Panathinaikos Athen durchsetzen konnte, nämlich mit einem 2:1 vor heimischem Publikum und einem 1:0 im Olympiastadion von Athen. Zentrale Figuren im Spiel von Braga sind weiterhin die Brüder Ricardo und André Horta, die sich offensichtlich nicht weiter an dem Felsen im Stadion stören.