Rekordplatzierung und Champions League: Was bei Union noch alles gehen kann

Nach der knappen Niederlage bei Borussia Dortmund hat sich Union Berlin ein Stückchen mehr vom Meistertitel entfernt, die Fans können allerdings weiter träumen. Sieben Spiele fehlen noch bis zum Saisonende und Union scheint sich mit 51 Zählern gut auf Tabellenplatz drei festgebissen zu haben. Die Teams in der oberen Tabellenregion sind aber dicht beieinander und hinter den Köpenickern lauern Mannschaften, die ganz und gar nicht zu unterschätzen sind. Nach dem 27. Spieltag liegt RB Leipzig auf vierter Position, drei Punkte hinter Union. Es folgen Freiburg (47 Punkte) und Leverkusen (43 Punkte). Eintracht Frankfurt liegt 10 Punkte zurück, ein Rückstand, der schwierig aufzuholen scheint.

Wie wird diese Saison für Union ausgehen? Wird es Ende Mai Europa League heißen, oder sogar Champions League? Trainer Urs Fischer und seine Spieler halten die Füße fest auf den Boden. Sie wissen, wo sie herkommen, und jedes Wochenende wird das Spiel auch mit dieser bescheidenen Mentalität aufs Neue angegangen. Jetzt fehlen aber nur noch sieben Spiele und Union hat alle Chancen im deutschen Fußball-Oberhaus eine Rekord-Platzierung zu erreichen.

Ein Blick auf die Statistik zeigt jedoch, dass sieben Spiele viel länger als 630 Minuten dauern können, und natürlich auch noch zu einer Neugestaltung der Tabelle führen könnten. Noch ist alles drin. Seit dem Aufstieg in der Bundesliga haben sich die Eisernen von Jahr zu Jahr gesteigert. In der ersten Saison schaffte es der damalige Bundesliga-Aufsteiger auf Tabellenplatz elf. Ein Jahr danach war es Rang sieben, letzte Saison Platz fünf und jetzt?

51 Punkte nach 27 Spielen: In den letzten zehn Bundesliga-Saisons hatten zum gleichen Zeitpunkt der Saison nur Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Leipzig und Borussia Mönchengladbach als Tabellendritter eine bessere Bilanz. In seiner Vereinsgeschichte hat Union Berlin höchstens 57 Punkte gesammelt, der Rekord wurde in der letzten Saison aufgestellt. Bei noch sieben ausstehenden Spielen hat Union jetzt die Möglichkeit diesen Rekord zu brechen. Es fehlen nämlich noch sieben Punkte, um das bisher beste Endergebnis zu übertreffen. Absolut möglich!

Wie viele Punkte braucht man, um in die Champions League zu kommen?

Um in der Champions League mitspielen zu dürfen, muss man in der Bundesliga normalerweise zwischen 60 und 65 Punkte erobern. Manchmal funktioniert es auch bei einem niedrigeren Stand: In der Saisons 2015/16 schaffte es z.B. Borussia Mönchengladbach mit nur 55 Punkten in die Champions League. Der niedrigste Stand in den letzten zehn Jahren. Dafür würden die Köpenicker nur noch vier Punkte benötigen. Drei Jahre später brauchten die Gladbacher jedoch 65 Punkte um Platz vier zu sichern, der höchste Stand in den letzten zehn Saisons. Dafür würden die Eisernen noch 14 Punkte brauchen, keine leichte Aufgabe.

Die Eintrittskarte für die Europa League scheint aber für Union Berlin schon greifbar nah zu sein, auch das geht aus der Statistik hervor. In den letzten zehn Saisons haben 55 Punkte immer sicher gereicht, um in die Europa League zu kommen. Gladbach, Wolfsburg und Freiburg erzielten die begehrte Platzierung. In der Saison 2014/15 schaffte es Schalke 04 sogar mit 48 Punkten, eine Marke, die die Eisernen schon überboten haben.

Etwas, was die Statistiken immer vergessen, ist aber, dass der Ball rund ist und die Spieler 22. Am Sonntag steht an der Alten Försterei ein sehr wichtiges Spiel gegen Kellerkind VfL Bochum an. Eines von sieben Endspielen, die Union in den nächsten Wochen bestreiten wird.