Robin Gosens ist zurück im Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Der Neuzugang des 1. FC Union Berlin, der bei seinem Bundesligadebüt gleich zwei Tore im Spiel beim SV Darmstadt 98 erzielt hatte, ist von Bundestrainer Hansi Flick in den Kader für die Testspiele gegen Japan (Sonnabend, 20.45 Uhr) und Frankreich (12. September, 21 Uhr) berufen worden.

„Wir müssen Aufbruchstimmung erzeugen und die Nation wieder hinter uns bekommen, das geht nur über Resultate, das geht nur über gute Leistungen“, erklärte der 29-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz des DFB. „Ob die Spiele wichtig sind? Das kann ich nur mit einem riesengroßen Ja beantworten. Wir sind mit einem Scheißgefühl in die Sommerpause gegangen, weil alles überhaupt nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt hatten.“

Gosens nahm damit Bezug auf die zuletzt arg unbefriedigenden Resultate der Nationalmannschaft. Die vergangenen vier Partien konnte die DFB-Elf nicht mehr gewinnen, kassierte dabei peinliche Pleiten in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2). Eine gewisse Siegermentalität könnte Gosens nun aus dem Verein mitbringen. Zwar verlor er mit den Köpenickern gerade erst deutlich mit 0:3 gegen RB Leipzig, doch zuvor startete der 1. FC Union Berlin mit zwei Siegen in die neue Bundesligasaison.

„Ich glaube, dass es bei Union Berlin dieses Familiäre, das gemeinsame Ackern ausmacht, um erfolgreich zu sein. Das ist auch die Basis für diesen Lehrgang und für einen langfristigen Erfolg bei der Nationalmannschaft. Ich versuche das vorzuleben, so gut ich kann“, sagte Gosens, der bislang 16 Länderspiele (zwei Tore) absolviert hat.

Klar ist, dass Robin Gosens die beiden anstehenden Begegnungen ganz besonders dazu nutzen will, Werbung in eigener Sache zu betreiben. In neun Monaten startet die Europameisterschaft im eigenen Land, und auf der linken Abwehrseite scheint er aktuell nicht die schlechtesten Karten zu haben, was einen Platz in der Startelf betrifft. Es wäre nach 2021 Gosens’ zweite Teilnahme an einer EM. Damals schied er mit Deutschland im Achtelfinale gegen England (0:2) aus.