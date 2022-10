Schmerzen zum Trotz: An Kevin Behrens zeigt sich die Mentalität des 1. FC Union

Wie Kevin Behrens geschlafen hat, war am Montag nicht in Erfahrung zu bringen. Der 1. FC Union Berlin hielt am Tag nach dem Last-Second-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach eine nichtöffentliche Trainingseinheit ab, zeigt sich den Medienvertretern erst wieder am Dienstag in einem 15-minütigen Zeitfenster. Die Spuren des 2:1-Erfolgs aber wird man Behrens auch dann noch im Gesicht ablesen können, mit einer dicken Beule unter dem rechten Auge hatte er schließlich bereits nach dem Spiel Auskunft über sein Wohlbefinden gegeben.

Dass er bei seinem Kopfballtreffer zum 1:1-Ausgleich von Mönchengladbachs Torwart mit der Faust im Gesicht „ordentlich getroffen“ wurde, war auch im Stadion deutlich zu erkennen. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld war Behrens im Strafraum dorthin gegangen, wo es ihn im Moment kurz nach dem Zusammenprall und sicherlich auch noch in der Nacht ordentlich schmerzte. Eisern, so wie sie beim 1. FC Union sind, ging er bewusst in dieses Duell, „wollte unbedingt an den Ball kommen und das Ding aufs Tor bringen“, wie er erzählte.

Sheraldo Becker und Jordan Siebatcheu seit 18. September ohne Ligator

Von außen betrachtet hat Kevin Behrens beim 1. FC Union keinen einfachen Stand. Während Sheraldo Becker und Jordan Siebatcheu trotz jeweils seit dem 18. September anhaltender Torflaute als Angriffsduo gesetzt sind, bleibt Behrens lediglich die Jokerrolle. In zwölf Bundesligaspielen reichte es nur einmal in dieser Saison für die Startelf, in den anderen elf Partien wurde der 31-Jährige bislang eingewechselt, jedes Mal erst nach mindestens einer Stunde Spielzeit. Manch einer wird bei so unregelmäßigen Einsätzen unruhig. Erinnert sei an dieser Stelle etwa an ebenjenen Sheraldo Becker, der seinen Unmut über Nichtberücksichtigungen oder vorzeitige Auswechselungen in der vergangenen Saison gerne auch mal öffentlich zum Ausdruck brachte. Oder Andreas Voglsammer, der in diesem Sommer den Verein verließ.

Kevin Behrens aber hat einen Umgang mit seiner Situation gefunden, den sich ein Trainer nur wünschen kann. „Jeder ist heiß und will dem Trainer zeigen, dass er da ist. Wir haben eine geile Mentalität und die, die reinkommen, geben Gas und versuchen, das Spiel zu drehen“, sagte er nach dem Spiel gegen Mönchengladbach. Mit seinem ersten Saisontor hatte er dabei einen gehörigen Anteil daran, dass der 1. FC Union im fünften Anlauf – alle Wettbewerbe betrachtend – erstmals nach einem Rückstand nicht als Verlierer vom Feld gegangen ist. Urs Fischer lobte in diesem Zusammenhang die Mentalität der gesamten Mannschaft, die sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und immer an sich geglaubt habe.

Dass er mit der Einwechslung von Kevin Behrens, aber auch den Hereinnahmen von Sven Michel, Jamie Leweling, Genki Haraguchi und Christopher Trimmel an diesem Tag ein gutes Gespür für die benötigten Impulse gegen die tief stehenden Gäste besaß, wollte der Trainer aber gar nicht zu hoch bewerten: „Das erhoffst du dir von den Einwechslungen. Ich hatte das Gefühl, dass das Spiel unter Kontrolle war, dann darfst du auch mal mutiger wechseln. Heute ist es aufgegangen. Alle fünf Spieler, die reinkamen, haben noch mal Zug nach vorne gebracht.“

Der quirlige und keinen Zweikampf scheuende Michel war ein belebendes Element und so etwas wie der Gegenentwurf zum an diesem Nachmittag etwas in der Luft hängenden Siebatcheu. Haraguchi und Trimmel kurbelten das Offensivspiel an, Behrens traf zum Ausgleich, und Leweling brachte nach einer kurz ausgeführten Ecke schließlich die maßgeschneiderte Hereingabe auf den Kopf des aus der Tiefe des Raums kommenden Danilho Doekhi, der praktisch mit dem Schlusspfiff zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer einnickte.

Eine solch späte Wende im Spiel ist natürlich auch mit einer gewissen Portion Glück, im Falle der Mannschaft des 1. FC Union aber auch mit einer wahnsinnigen Energieleistung verbunden. Die ist insofern beeindruckend, als neun der elf Startelf-Spieler auch schon drei Tage zuvor im kräfte- und auch nervenzehrenden Europa-League-Spiel gegen Braga begonnen hatten. In Torwart Frederik Rönnow, Doekhi, Diogo Leite, Robin Knoche, Rani Khedira und Julian Ryerson absolvierten sogar sechs Spieler beide Partien über die volle Distanz, was wiederum für die von Urs Fischer angesprochene Mentalität der Mannschaft spricht und auch Khedira lobende Worte finden ließ: „Das spricht für den Charakter dieser Truppe. Wir sagen immer, wir denken von Spiel zu Spiel, und gehen es auch genauso an. Wir reden nicht darüber, dass wir wieder eine englische Woche hatten, sondern haben uns einfach gefreut, heute Gladbach vor der Brust zu haben.“

Noch vier Spiele bis zur WM-Pause

Nach der englischen Woche ist beim 1. FC Union bis zur WM-Pause ab dem 14. November vor der englischen Woche: Am Donnerstag geht es für die Eisernen im letzten Vorrundenspiel bei Royale Union Saint-Gilloise darum, ob die Mannschaft in der Europa oder Conference League überwintert. In der Bundesliga endet das Fußballjahr der Köpenicker mit Spielen an diesem Sonntag in Leverkusen und kommende Woche gegen Augsburg (9. November) und in Freiburg (13. November).

Und weil Spieler wie Kevin Behrens für den Erfolg dorthin gehen, wo es schmerzt, wäre es nicht verwunderlich, wenn der 1. FC Union Berlin nach diesen beiden Wochen als Bundesliga-Tabellenführer ins neue Jahr geht und dort in der Europa League weiter für Furore sorgt.