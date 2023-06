Erst Finale, dann Feier: Union-Profi Juranovic heiratet langjährige Partnerin

Während einige Mitspieler in der Sommerpause die Füße hochlegen, ist Union-Profi Josip Juranovic mächtig beschäftigt. Erst sportlich, jetzt auch ganz privat.

Es hat kein halbes Jahr gedauert, da hat Josip Juranovic beim 1. FC Union Berlin schon mächtig seine Spuren hinterlassen. Der Außenverteidiger, der von Celtic Glasgow im Januar nach Köpenick gewechselt war, avancierte mit Ausnahme der letzten drei Pflichtspiele auf Anhieb zur Stammkraft auf der rechten Seite.

In der Nationalmannschaft spielt er auf eben dieser Position und stand mit Kroatien gerade erst im Nations-League-Finale gegen Spanien (4:5 n.E.). Fußballerischer Wettbewerb auf höchster Ebene also, als einige seiner Teamkollegen aus Köpenick schon längst am Strand entspannten. Als wäre das des Trubels noch nicht genug, hat der 27-Jährige nun seine langjährige Partnerin Lana Miholjevic geheiratet.

Auf Instagram teilte Juranovic mehrere Fotos dieses besonderen Tages. Teamkollegen wie Robin Knoche und Sheraldo Becker gratulierten in den Kommentaren der Social-Media-Plattform, auch Timo Baumgartl, der den 1. FC Union Berlin verlassen wird, schickte die besten Wünsche für die gemeinsame Zukunft des Paares.

Eine gemeinsame Freundin des frisch getrauten Paares hatte Josip und seine Lana einst einander vorgestellt. Seither begleitet sie ihn oft zu den Spielen, war unter anderem auch auf der Tribüne bei der WM in Katar, wo Kroatien das Halbfinale gegen den späteren Titelträger Argentinien (0:3) erreichte.

Wenn seine Mitspieler am Montag wieder ins Training zur Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen dürfte Juranovic vom Trainerteam des 1. FC Union Berlin sicher noch einige Tage Urlaub gewährt bekommen.