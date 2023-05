Showdown gegen Freiburg: Union-Coach Urs Fischer will den „maximalen Erfolg“

Am Donnerstagmittag war Urs Fischer, der Trainer des 1. FC Union Berlin, bei der inzwischen schon 32. Spieltagskonferenz dieser Saison nicht von irgendwo per Videoschalte in die Reporterrunde mit eingebunden, sondern leibhaftig im Presseraum des Bundesligisten zugegen.

Punkt 13 Uhr, begleitet vom Geschäftsführer Kommunikation, Christian Arbeit. Also kein weiteres Trainingslager-Experiment, nachdem die Köpenicker in der vergangenen Woche in Vorbereitung auf die Partie in Augsburg ein paar Tage am Tegernsee verbracht hatten, sondern Routine, bevor es am Sonnabend um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei zum Duell mit dem punktgleichen SC Freiburg um den Einzug in die Champions League kommt.

Von einem Endspiel ist die Rede, obschon ja noch zwei weitere Runden zu spielen sind. Und doch wäre so ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten natürlich ein großer Schritt auf dem Weg in die europäische Eliteliga. Besonders für die Eisernen, die im Vergleich mit den Breisgauern mit dem Vorteil der besseren Tordifferenz (plus 12 vs. plus 8) ins Saisonfinale gehen.

In Anbetracht dieser prickelnden Ausgangssituation kann es nur wundern, dass Fischer nicht im Geringsten angespannt oder gar aufgeregt zu sein scheint. Seelenruhig reagierte er zwei Tage vor dem Showdown mit dem SC im Austausch mit den Journalisten auf jedwede Frage. Kein Murren, kein scharfer Konter, beste Laune. Wo nimmt der Schweizer nur diese Gelassenheit her? Oder reißt er sich einfach zusammen, um seinen Spielern zu vermitteln: Hey, ist doch nur Fußball!?

Urs Fischer lobt den SC Freiburg

Ausführlichst lobte er zunächst die Qualitäten des kommenden Gegners: „stabil“, „gefährliches Flankenspiel“, „gute Standards“. Seine Spieler wiederum seien die Woche über voll bei der Sache gewesen. Man spüre schon „eine gewisse Anspannung bei ihnen, aber das ist ja auch gut“. Schließlich war es ihm ein Anliegen, einer Einlassung zu entgegnen, die ihm dieser Tage mal zu Ohren kam: „Wenn du an 29 von 31 Spieltagen ganz oben mit dabei bist, dann kann ich mit der Aussage, dass wir nichts mehr zu verlieren haben, nicht so viel anfangen. Es geht noch um neun Punkte, und wir werden versuchen, den maximalen Erfolg hinzubekommen.“

Im Gegensatz dazu wirkte sein Pendant Christian Streich aufseiten der Freiburger zuletzt doch ziemlich aufgekratzt. Ja, geradezu biestig gab sich der 57-Jährige bei den Interviews rund um das Pokalspiel und um das Ligaspiel gegen RB Leipzig. Ernster Blick, trotzige Antworten.

Für Christian Streich stellt sich die Systemfrage

Bei der Spieltagskonferenz des Sportclubs, die am Donnerstag 30 Minuten vor der der Unioner ihren Anfang nahm, war Streich schon wieder einen Tick besser, aber nicht wirklich gut gelaunt. „Es ist kein Duell, bei dem es darum geht, dass der Verlierer absteigt. Das wäre nämlich noch mal eine ganz andere Form von Druck. Deshalb können beide Mannschaften mit voller Überzeugung ins Spiel gehen. Ich jedenfalls spüre noch keinen Druck“, sagte er. Seine Spieler sollen die Partie so angehen, „als wäre es der Zehnte gegen den Elften“, zudem einfach ausblenden, dass Union seit Februar 2022 kein Heimspiel mehr verloren hat. „Diese Serien sagen was aus über die Qualität einer Mannschaft“, befand Streich: „Aber die sagen nichts darüber aus, wie das Spiel laufen wird.“

Was Streich tatsächlich umtreibt, ist die Frage, in welcher taktischen Formation er seine Mannschaft am Sonnabend antreten lässt. In einem 4-4-2, in dem sich seine Spieler offensichtlich am wohlsten fühlen, oder doch in einem 3-4-3 wie im November, als der SC vor heimischem Publikum gegen Union 4:1 siegte. In Erinnerung an den 7. Mai 2022, als die Freiburger mit einem 1:4 gegen Union im Endeffekt die Champions League verspielten, ist ein 4-2-3-1 hingegen wohl keine Option.

Für Fischer stellt sich die Systemfrage nicht, sein 3-5-2 greift noch immer wie gewünscht. Einzig und allein die Besetzung der einzelnen Positionen treibt ihn um, wobei er nicht ausschließen wollte, dass Christopher Trimmel auch über einen Startelfeinsatz zu seinem 300. Spiel im Trikot der Eisernen kommen könnte. Tendenz: Josip Juranovic darf trotz seiner eher durchschnittlichen Leistung in Augsburg wieder von Beginn an ran. Letztendlich geht es am Sonnabend aus Sicht von Fischer aber um Folgendes: „Bekommst du eine gewisse Leichtigkeit hin oder verkrampfst du?“