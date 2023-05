Sommerfahrplan steht fest: 1. FC Union Berlin verkündet Vorbereitungsstart

Die Spieler des 1. FC Union Berlin sind gerade erst in den Urlaub gefahren, da steht schon fest, wann sie wieder in Köpenick aufkreuzen müssen.

Die Feierlichkeiten zum Einzug in die Champions League sind beim 1. FC Union Berlin gerade erst verhallt, da steht schon fest, an welchem Tag die Vorbereitung für die Profis auf die neue Saison beginnt. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, bittet Trainer Urs Fischer seine Spieler am 3. Juli zum Trainingsauftakt. Der Aufgalopp besteht in erster Linie aus medizinischen und sportlichen Tests.

Drei Tage später, am 6. Juli, steht dann das erste von zwei Trainingslagern auf dem Programm. In Bad Saarow am Scharmützelsee sollen die konditionellen Grundlagen für die nächste Spielzeit mit Dreifachbelastung bestehend aus Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League geschaffen werden.

Im Anschluss an die Rückkehr nach Berlin geht es in der darauffolgenden Woche mit dem ersten Testspiel weiter. Am 12. Juli gastieren die Köpenicker im Werner-Seelenbinder-Stadion bei Regionalligist FSV Luckenwalde. Die genaue Anstoßzeit steht wie bei allen anderen Partien der Vorbereitung noch nicht fest.

Am 15. Juli reist der Union-Tross nach Ungarn zu Zalaegerszegi TE FC und eine Woche später, am 22. Juli, kommt Zweitligist Holstein Kiel mit dem ehemaligen Publikumsliebling Steven Skrzybski ins Stadion An der Alten Försterei. Darüber hinaus gibt es am 19. Juli ein weiteres Testspiel, der Gegner wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Lostopf vier: In der Champions League könnte eine Hammergruppe warten

Richtig intensiv wird es dann ab dem 24. Juli. An diesem Tag startet das Trainingslager in Bramberg am Wildkogel (Österreich). Insgesamt zehn Tage bereitet Fischer sein Team im Salzburger Land auf den Pflichtspielstart am zweiten Augustwochenende in der ersten Runde des DFB-Pokals vor. Alle mitreisenden Anhänger der Eisernen dürfen sich zudem auf zwei Testspiele in Österreich freuen. Die Termine stehen mit dem 28. und 29. Juli zwar fest, die jeweiligen Gegner werden dafür noch gesucht.

Zurück in Berlin wartet am ersten Wochenende im August – der genaue Termin wie auch der Gegner sind noch nicht bekannt – der letzte Härtetest auf den Champions-League-Teilnehmer. Und dann wird es ernst: DFB-Pokal, Bundesliga und im September dann auch die Königsklasse. Union steht vor einem aufregenden und sehr besonderen Jahr.

Gegen wen die Köpenicker in Europas größtem Fußball-Vereinswettbewerb ranmüssen, entscheidet sich übrigens erst am 31. August. Dann werden die 32 teilnehmenden Teams den acht Gruppen zugelost. Klar ist jetzt schon, dass der 1. FC Union Berlin im vierten Topf platziert sein wird, sich möglicherweise also auf eine echte Hammergruppe einstellen kann. Das historische erste Spiel in der Champions League findet am 19. oder 20. September statt.