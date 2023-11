In einem Café in den Rathauspassagen am Alexanderplatz wimmelt es am Dienstagnachmittag vor Menschen. Graue Wolken hängen über den Hochhäusern. Es regnet, aber das Café reicht, um Schutz zu finden. Laute Stimmen sind zu hören, heute wird hier hauptsächlich Italienisch gesprochen. Um 21 Uhr empfängt der 1. FC Union Berlin die SSC Neapel in der Königsklasse – Mannschaften und Fans bereiten sich mental auf den wichtigen Abend vor.