Neapel-Trainer Rudi Garcia über den 1. FC Union Berlin: „Sie haben es verdient“

Es wird langsam dunkel an diesem Montagabend auf dem Gelände des Olympiastadions – noch ist es dort ruhig vor dem nächsten großen Abend. Am Dienstag (21 Uhr) wird das ganz anders aussehen, wenn der 1. FC Union Berlin auf die SSC Neapel im Rahmen der Champions League trifft. Am Vorabend aber soll dort um 19.15 Uhr die Pressekonferenz der Neapolitaner stattfinden und die italienischen Journalisten flitzen schon durch die langen Flure des Stadions. Der Termin ist fast fällig, doch von der SSC Neapel fehlt jede Spur.