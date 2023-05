Verletzte und vorige Begegnungen: Alle Statistiken zum Union-Spiel bei Augsburg

Umkämpft: Unions Genki Haraguchi (r.) gegen Augsburgs Julian Baumgartlinger beim Bundesliga-Hinspiel in der Alten Försterei im November 2022. Am Ende stand es 2:2.

Umkämpft: Unions Genki Haraguchi (r.) gegen Augsburgs Julian Baumgartlinger beim Bundesliga-Hinspiel in der Alten Försterei im November 2022. Am Ende stand es 2:2. imago/Koch

Dreißig Spieltage sind in der Fußball-Bundesliga absolviert, vier stehen noch aus, und der 1. FC Union Berlin steht immer noch auf Tabellenplatz drei.

Am Sonnabend (15.30 Uhr) treffen die Köpenicker auf den FC Augsburg, der für die Eisernen in gewisser Weise ein Angstgegner ist. Union hat zumindest in Augsburg noch nie gewonnen. „Wir haben uns immer schwergetan“, sagte Coach Urs Fischer in einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag, in Erinnerung an das Hinspiel, als sein Team trotz zweimaliger Führung gegen den FCA nur 2:2 spielte.

Kurztrainingslager am Tegernsee

Die Eisernen sind schon am Mittwoch in den Süden gereist, zu einem Kurztrainingslager am Tegernsee. „Wir wollten ein wenig aus den gewohnten Abläufen ausbrechen und mal etwas anderes machen“, begründete der Trainer die ungewöhnliche Maßnahme, an der sich auch ablesen lässt, welche Bedeutung das kommende Bundesligaspiel im Hinblick auf den Traum von der Champions League hat.

Mit 31 Punkten steht Augsburg auf Tabellenplatz 13, nur drei Punkte entfernt vom VfL Bochum, der momentan den Relegationsplatz innehat. „Wir haben alles selbst in der Hand. Wir wollen am Samstag drei Punkte holen und dann sieht die Welt anders aus“, sagte Augsburgs Coach Enrico Maaßen. Die Fuggerstädter sind seit sieben Bundesligaspielen sieglos. Den letzten Dreier brachte man am 4. März im Heimspiel gegen Werder Bremen (2:1) zustande. Danach gab es vier Remis und drei Niederlagen.

Union kurz vor einem neuen Vereinsrekord

Union dagegen hat auch dank der besten Abwehr der Liga (nur 31 Gegentore) bereits 56 Punkte auf dem Konto, schickt sich an, dahingehend einen neuen Klubrekord aufzustellen. In der Saison 2021/22 sammelten die Eisernen jedenfalls 57 Punkte. „Es ist schwer gegen sie zu gewinnen, weil sie es fast in Perfektion machen“, lobte Maaßen die Köpenicker.

Im Hinblick auf die Spieler, die beide Trainer am 31. Spieltag zur Verfügung haben, sieht die Lage bei Union deutlich besser aus. Urs Fischer muss nur auf den Portugiesen Diogo Leite verzichten, der beim 0:0 gegen Leverkusen die fünfte Gelbe Karte gezeigt bekam und somit für ein Spiel gesperrt ist. Dafür kann Unions Cheftrainer wieder auf Torjäger Kevin Behrens zählen, der gegen Leverkusen gesperrt war. Auch der ungarische Mittelfeldspieler András Schäfer ist nach einer mehrmonatigen Verletzungspause wieder einsatzbereit.

Die Krankenstation von Augsburg hat viel zu tun

Im Gegensatz dazu will die Verletzten-Liste bei den Fuggerstädtern fast kein Ende nehmen. Für Julian Baumgartlinger ist nach einer erneuten Knieverletzung die Saison offiziell beendet. Dasselbe Schicksal scheint auch Reece Oxford zu ereilen. Tobias Strobl fehlt derweil seit eineinhalb Jahren wegen eines Kreuzbandrisses, der Mittelfeldmann muss sogar das Karriereende befürchten. Auch André Hahn, Iago, Mergim Berisha, Fredrik Jensen, Nathanael Mbuku und der Ex-Unioner Rafal Gikiewicz kommen für einen Einsatz nicht infrage.

Insgesamt haben die Mannschaften elfmal in Pflichtspielen gegeneinander gespielt. Siebenmal in der Ersten, viermal in der Zweiten Liga. Viermal verließen die Augsburger das Feld als Sieger, Union hingegen gewann bis dato nur ein einziges Mal. Die anderen sechs Begegnungen gingen unentschieden aus.

Von Interesse für die Unioner ist am Wochenende natürlich auch die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Die Konkurrenten um die Qualifikation um die Champions League stehen sich in Freiburg am Sonnabend um 15.30 Uhr im direkten Duell gegenüber. Dabei ist davon auszugehen, dass das Ergebnis im Gegensatz zum Ergebnis des Pokalhalbfinales (5:1 für Leipzig) doch etwas knapper ausfallen wird.