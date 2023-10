Stimmen zur Union-Pleite: „Man fragt sich, wie viele Schläge man einstecken kann“

Das Ende der Niederlagen-Serie war beim 1. FC Union Berlin ganz nah. Nach dem 2:3-Last-Minute-Gegentreffer im Champions-League-Heimspiel gegen Braga herrschte danach bei den Köpenickern Ratlosigkeit, aber vor allem grenzenlose Enttäuschung. Die Stimmen.

Danilho Doekhi: Wir haben nicht viele Chancen des Gegners zugelassen, aber es passt zu der Phase, in der wir uns gerade befinden. Nach dem 2:2 hatten wir genug große Chancen, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Dann gibt der Schiedsrichter in der Nachspielzeit ein Foul gegen uns, das aus meiner Sicht keines war. Braga macht das Spiel schnell und sie schießen noch das dritte Tor. Es ist unglaublich, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal ein gutes Spiel in der Champions League machen und zum zweiten Mal in der Nachspielzeit verlieren.

Janik Haberer: Wir sind heute endlich mal wieder effizienter gewesen, auch wenn wir sicherlich Chancen für vier oder fünf Tore hatten. Eigentlich lassen wir gegen uns gar nicht viel zu, aber wir kriegen aus gefühlt jedem Schuss, der auf unser Tor kommt ein Gegentor. Das ist einfach ärgerlich, aber wir machen weiter, geben Gas und werden den Bock auch wieder umstoßen.

Artur Jorge (auf der Pressekonferenz): Das war ein toller Sieg, für den wir hart gearbeitet haben. Wir hatten viel Ballbesitz und haben unseren Plan gut umgesetzt. Wegen unserer eigenen Fehler waren wir zunächst im Rückstand, insgesamt war das aber eine fantastische Leistung. Wir haben gegen einen sehr schwierigen und einen sehr lauten Gegner unseren ersten Sieg in der Champions League erkämpft.

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Eine ganz bittere Niederlage. Man fragt sich schon, wie viele Schläge man einstecken kann. Es gilt jetzt, auch nach diesem Schlag wieder aufzustehen. Ich glaube, es waren sehr gute erste 35 Minuten mit zahlreichen Möglichkeiten. Die 2:0-Führung war wirklich verdient. Dann gab es eine Phase in der Braga stärker wurde, aber ohne richtig gefährlich zu werden. Dann kurz vor der Pause ein Standard und kurz nach der Pause eine Standard und es steht auf einmal 2:2. Ich glaube, das brauchte dann einen Moment, die Mannschaft hat aber aus meiner Sicht richtig gut reagiert und das Spiel wieder in den Griff bekommen. Ich zähle drei hundertprozentige Möglichkeiten um wieder in Führung zu gehen und dann bekommst du stattdessen mit dem letzten Angriff noch ein Gegentor. Ich muss aber sagen, dass wir bei allen drei Treffern einfach nicht gut verteidigt haben und auf dem Niveau wird das bestraft.