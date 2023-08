Man muss schon genau hinsehen, um zu erkennen, welche Botschaft der 1. FC Union Berlin in Zusammenarbeit mit seinem Ausrüster mit den Heim- und Auswärts-Trikots für die Saison 2023/24 transportieren will. Oder man macht’s sich ganz einfach, klickt auf die Homepage der Eisernen, wo bezüglich der neuen Spielkleidung Folgendes zu lesen ist: „Beide Trikots stehen im Zeichen der markanten Wellenbrecher des Stadions An der Alten Försterei. 15 Jahre nach dem gemeinschaftlichen Umbau des Stadions mit tatkräftiger Unterstützung von 2.333 Unionern, erweisen die neuen Trikots diesem besonderen Kapitel der Union-Geschichte die Ehre. Aufgegriffen werden nicht nur die traditionellen Vereinsfarben, sondern auch die ikonischen Wellenbrecher, die den Anblick der Stehränge prägen.“

Und weiter: „Auf dem roten Heimtrikot, sowie dem weißen Auswärtstrikot, lassen sich dezente, stilisierte Silhouetten der Wellenbrecher erkennen – in den Stoff geprägt beim Heimtrikot, aufgedruckt beim Auswärtstrikot. Ergänzt werden beide Jerseys jeweils mit der Inschrift „U.N.V.E.U.“ im Nackenbereich und dem Vereinslogo auf der Vorderseite.“

Im Zeichen der Wellenbrecher: Jetzt bestellen, Unioner!#fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 4, 2023

Fakt ist, dass die neuen Trikots, das eine wie das andere, dank ihrer Schlichtheit tatsächlich ein Coup sind. Kein modischer Schnickschnack, keine Experimente, die ja gern mal eine ablehnende Reaktion der Anhänger zur Folge haben. Hinzu kommt, dass der neue Stoff auch in Sachen Nachhaltigkeit absolut okay ist, zu 100 Prozent aus recycelten Materialien gefertigt wird. Das gefällt dem Fan, aber auch den Profis, die am Sonnabend beim Testspiel im Stadion An der Alten Försterei gegen Atalanta Bergamo erstmals im neuen Dress auflaufen werden.



Kombiniert wird das Heimtrikot mit einer weißen Hose und mit roten Stutzen, das Auswärtstrikot wiederum mit einer grauen Hose und mit grauen Stutzen. Der Preis liegt bei 89,95 Euro.