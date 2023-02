Die Stimmen zum Union-Remis: „Wir können gegen jeden Gegner bestehen!“

Beim 1. FC Union Berlin trauert man nach dem 0:0 im Hinspiel der Playoffs zum Europa-League-Achtelfinale ein wenig den vergebenen Chancen hinterher, ist aber trotzdem stolz auf die gezeigte Leistung. In einer Woche kommt es nun im Rückspiel zum Showdown an der Alten Försterei. Hier lesen Sie die Union-Stimmen zum Spiel!

Danilho Doekhi: Ich glaube, dass das 0:0 kein schlechtes Resultat ist. Wir hatten sogar unsere Chancen, das Spiel zu gewinnen, deshalb haben wir das Gefühl, dass mehr drin war. Es ist sehr unglücklich, dass uns ein Tor aberkannt wurde. Ich habe ihn (Morten Thorsby; Anm. d. Red.) gefragt, ob er mit der Hand am Ball war und er hat das verneint. Wir haben nun im Rückspiel alle Chancen, wissen um unsere Heimstärke und die Energie unserer Fans. Das wollen wir nutzen.

Josip Juranovic: Ajax hatte im ganzen Spiel vielleicht nur eine Chance. Es war ein großer Kampf im Mittelfeld und sicher ein großartiges Spiel für die Zuschauer. Ich denke, dass wir viel Positives aus diesem Spiel mitnehmen können. Die Chancen für das Rückspiel in der kommenden Woche stehen meiner Meinung nach 50 zu 50. Überrascht, dass wir hier mithalten können, waren wir nicht. Wir haben erst am Wochenende in Leipzig gewonnen, die sogar in der Champions League spielen. Wir können gegen jeden Gegner bestehen!

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Sie hat über 90 Minuten diszipliniert gespielt, die Räume immer wieder gut zugestellt und ist aktiv geblieben. Als Ajax den Ball gut laufen gelassen hat, haben wir es trotzdem immer wieder geschafft, Balldruck zu erzeugen. Wir haben nicht allzu viele Möglichkeiten zugelassen und hätten bei einer unserer Chancen wohl auch ein Tor erzielen müssen.