Sven Michel, der in den vergangenen eineinhalb Jahren das Trikot des 1. FC Union Berlin getragen hat, bleibt in der Bundesliga, wechselt allerdings nicht zum VfL Bochum, wovon man bis zuletzt ausgegangen ist, sondern zum FC Augsburg.



Wie die Bild berichtet, soll es zwischen dem 32-Jährigen und den Bochumern schon eine mündliche Einigung gegeben haben, bis die Fuggerstädter mit einem neuen Angebot dazwischenfunkten. Im Vergleich zum VfL packte der FCA offenbar noch mal 250.000 Euro pro Jahr drauf. Dem Vernehmen nach erhält Union für Michel, dessen Vertrag an sich erst im Sommer des kommenden Jahres ausgelaufen wäre, eine Ablösesumme in Höhe von knapp einer Million Euro.

Auch Tim Skarke vor Abschied

Der Offensivspieler war im Januar 2022 als Ersatz für Max Kruse vom SC Paderborn zu den Eisernen gewechselt, zeigte immer wieder gute Ansätze, verfehlte allerdings das persönliche Ziel, Stammspieler zu werden. In der vergangenen Spielzeit kam er in der Bundesliga 21-mal zum Einsatz, das allerdings bei einer Startelf-Quote von gerade mal sechs Prozent. Drei Tore erzielte er, ein Tor bereitete er vor. Letztendlich war ihm aber bewusst, dass er in der kommenden Saison aufgrund des stetig wachsenden Konkurrenzdrucks unter Coach Urs Fischer womöglich noch seltener zum Einsatz kommen würde.

Der Umbau des Kaders kommt beim 1. FC Union Berlin also langsam in Gang. In den kommenden Tagen ist jedenfalls mit weiteren Zu- und Abgängen zu rechnen. So stehen beispielsweise auch bei Tim Skarke die Zeichen auf Abschied. Dem Mittelfeldspieler, in der Rückrunde an Schalke 04 ausgeliehen, liegen offenbar Angebote aus der Bundesliga vor.