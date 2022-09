Tabelle ausschneiden! Von den Ostklubs war nur Hansa Bundesliga-Spitze wie Union

Tabellenführer zu sein bedeutet ein neues Kapitel im Köpenicker Märchenbuch. Aber Achtung: In der Saison, in der Rostock Tabellenführer war, stieg Hansa ab.

Wer es als Fan des 1. FC Union noch nicht getan hat, sollte nicht länger warten. Für Ältere heißt das: Tabelle ausschneiden und einrahmen. Für Jüngere: Screenshot machen und archivieren. Es ist auch drei Tage danach der Hammer, was das bedeutet. Es ist, als würde ein Brustschwimmer die 100 m Freistil gewinnen, ein Trabi in der Formel 1 die schnellste Runde drehen oder ein 70-Kilo-Boxer einen Schwergewichtler auf die Bretter knallen.

Auf Eisern-Art ist das nichts anderes als ein neues und alles übertreffendes Kapitel im Köpenicker Märchenbuch. Nüchtern betrachtet ist es jedoch das Tollste, was die Bundesliga seit Jahrzehnten erlebt. Zugleich heißt das auf Rot-Weiß-Deutsch: Zeughaus, bitte übernehmen! Eine bessere Steilvorlage kann nicht einmal Christopher Trimmel.

Hansa Rostock war am 7. Spieltag noch Erster – und stieg ab

Noch nie war der 1. FC Union, ob in Ost oder in West, in der höchsten Spielklasse Tabellenführer. Am dichtesten dran waren die Eisernen in der DDR-Oberliga nach Spiel 1 in der Saison 1970/71. Nach Toren von Günter Klausch (2), Harald Betke und Reinhard Gärtner und einem Gegentor von Gerd Stieler hatten sie Rot-Weiß Erfurt 4:1 besiegt. Das Pech der Männer um Trainer Harald Seeger war, dass Carl Zeiss Jena zeitgleich gegen Sachsenring Zwickau mit 7:3 triumphierte.

Nur eine andere Mannschaft aus dem Osten hat es vor dem 1. FC Union geschafft, die Bundesliga anzuführen. Hansa Rostock war es. Hertha BSC und selbst RB Leipzig, obwohl ebenso im Nordostdeutschen Fußballverband zu Hause, zählen einfach nicht, weil sie keinerlei Ost-Identität verkörpern und über eine Vergangenheit in der DDR-Oberliga eher ätzen würden. Zugleich wird die Kogge als warnendes Beispiel dafür herangezogen, wie schnell der Absturz folgen kann. Die Rostocker waren in der Saison 1991/92 am 7. Spieltag noch Erster, später als der 1. FC Union jetzt, und sind dennoch abgestiegen. Das schon, nur: Damals gab es, weil das Feld durch Hansa und Dynamo Dresden auf 20 Mannschaften aufgestockt worden war, vier Spiele mehr und mit vier Absteigern so viele wie nie.

Andere Beispiele sollten den Eisernen Mut machen. Die, in denen die krassesten Außenseiter ihr Ding bis zum großen Triumph durchgezogen haben. Immer wieder ist der „Rest von Leipzig“ das Muster für alle Underdogs, als 1963 in der Messestadt die Guten zum SC durften und die Schlechten zur BSG Chemie mussten, die eigentlich Miesen allen anderen den dicken Daumen zeigten und den Titel gewannen. Wer auch hätte für möglich gehalten, dass der 1. FC Kaiserslautern sich 1998 als Aufsteiger die Meisterschale krallt?

Auch anderswo ist so etwas möglich, sogar im Mutterland des Fußballs. Leicester City gilt als Paradebeispiel der Neuzeit, 2014 nach zehn Jahren zurück in die Premier League gekommen und zwei Jahre später spektakulär Meister geworden. Nur heißt der Präsident dort nicht vielleicht John Foster oder William Wright, wie es in England so leicht möglich wäre, wie hierzulande jemand auf den Namen Dirk Zingler hört, sondern Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Nach Fußball, zumal nach erstklassigem und nach Mutterland, klingt das nicht wirklich. Da schon eher Nottingham Forest, aktueller Verein von Ex-Unioner Taiwo Awoniyi, obwohl dort der Boss Evangelos Marinakis heißt und auch kein Engländer ist.

Prunkstück im Team von Nottingham Forest war: die Defensive

Nur liegt dieser Fall, wie es aus dem Nichts ganz nach oben gehen kann, schon ein paar Jährchen zurück. 1977 stieg Forest nach fünf Jahren in der Zweiten Liga als Tabellendritter (Union, war da was?) in die damalige First Division auf, um ein Jahr später Meister zu werden und wiederum ein Jahr darauf den europäischen Meistercup zu gewinnen. Prunkstück des Teams im Meisterjahr war (Achtung, Union) die Defensive mit Nationaltorhüter Peter Shilton voran, die in 42 Spielen lediglich 24 Gegentore zuließ. Außerdem überstand das Team saisonübergreifend 42 Spiele ohne Niederlage. Was für ein unglaublicher Marathonlauf.

Was das für den 1. FC Union heißt? Gar nichts! Vielleicht nur: Genießt den Moment! Trotzdem nicht vergessen: Tabelle ausschneiden oder, auch das zählt, screenshotten!