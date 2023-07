Test-Niederlage für 1. FC Union Berlin: 2:3 beim Tagestrip nach Ungarn

Wie das so ist rund um die Testspiele. Immer wieder schwirren Namen durch die Gegend von Profis, die vielleicht oder auch nicht, bald an der Wuhlheide kicken. Nach Informationen von Sky soll der 1. FC Union an Stürmer Kevin Volland interessiert sein. Der 30-Jährige war zuletzt beim französischen Erstligisten AS Monaco nur noch Ersatz. Aber da die Sache mit Volland derzeit eben nur ein Gerücht ist, schossen andere am Sonnabend die Tore: Mikkel Kaufmann und Brenden Aaronson. Doch trotz ihrer Torpremieren sowie dem Debüt des Chelsea-Leihspielers David Datro Fofana hat der 1. FC Union Berlin eine Testspielniederlage hinnehmen müssen. Beim ungarischen Pokalsieger Zalaegerszegi TE FC unterlag der Fußball-Bundesligist mit 2:3 (1:2).

1. FC Union kassiert ein schnelles Gegentor

Das erste Gegentor fiel schnell: Bereits nach 20 Sekunden gingen die Gastgeber durch Máté Sajbán in Führung. In der 28. Minute sorgte der Stürmer auch für den zweiten Treffer von Zalaegerszeg. Kurz vor der Pause gelang Kaufmann (45.) sein erstes Tor im Union-Trikot nach seinem Wechsel vom FC Kopenhagen. Doch auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Ungarn den besseren Start. Meshack Ubochioma (48.) erhöhte auf 3:1.

Union-Trainer Urs Fischer brachte im Verlauf des zweiten Abschnitts sowohl den von Leeds United verpflichteten Aaronson als auch Fofana, der Anfang der Woche vom FC Chelsea ausgeliehen worden war. Aaronson traf kurz vor dem Abpfiff noch zum Anschlusstreffer. Das Duo mit Premier-League-Erfahrung konnte dem Spiel aber letztlich keine Wende mehr geben.

Die Eisernen waren erst am Morgen von Berlin aus mit einem Charter-Flieger nach Ungarn geflogen. Nach dem Schlusspfiff war die Rückreise angesetzt. Am kommenden Mittwoch (18.15 Uhr) steht das erste Vorbereitungsspiel im Stadion An der Alten Försterei gegen den österreichischen Traditionsclub Rapid Wien an.