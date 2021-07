Bad Saarow - Die Tücken des Trainingslagers bei südländischen Wetterverhältnissen hat Timo Baumgartl, Unions Leihgabe vom PSV Eindhoven, bereits kennengelernt. In seiner ersten Medienrunde beim 1. FC Union im Hotel in Bad Saarow rückte er sich als Erstes den Stuhl ein wenig zurecht. „Nur nicht so lange in der Sonne bleiben“, meinte der Blondschopf. Sein Teint ist dafür weniger geschaffen. Urs Fischer kann verständlicherweise drauf keine Rücksicht nehmen, scheucht seine Schützlinge auch am dritten Tag des Trainingslagers munter über den Rasen.

Durch die Auslandserfahrung gereift