Berlin - So gerne Steffen Baumgart auch mal während der Saison ein Spiel des 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei besucht, so ungern geht er dort als Verlierer vom Platz. An seiner Sympathie für die Eisernen ändert das freilich nichts. Doch er drückt nicht nur dem 1. FC Union am Mittwochabend (20.45 Uhr) beim Pokalhalbfinale in Leipzig die Daumen, sondern auch Hertha BSC im Abstiegskampf, wie er im exklusiven Interview erzählt.

Schmerzt eine Niederlage gegen den 1. FC Union aufgrund Ihrer Bindung zum Verein eigentlich länger oder tut sie genauso lange weh, wie in bei jedem anderen Spiel?

Baumgart: Nein, das ist natürlich nicht wie jedes Spiel. Ich freue mich über Siege gegen Union, genauso tun Niederlagen auch weh. Trotzdem geht es darum, dass man die Leistung anerkennen und die Niederlage akzeptieren muss. Aber so lange sollte so ein Spiel auch nicht weh tun, weil es eine Niederlage ist, die erklärbar ist und die mich ärgert. Nach dem Spiel habe ich mich sehr lange mit Urs Fischer unterhalten, dann war ja auch alles wieder gut.

Sind Sie generell jemand, bei dem Niederlagen emotional etwas länger nachwirken?

Wenn ich sage, dass ich sauer bin, heißt es nicht, dass ich sauer durch die Gegend laufe. Da muss man zum Alltag zurückkehren und realistisch mit der Sache umgehen. Schauen, was passiert ist, was man gut gemacht hat und was nicht. Ich laufe nicht drei Tage wie Schlechtwetter rum, sondern dann ist das abgehakt. Es gibt das eine oder andere Spiel, da denkst du im Nachhinein noch mal drüber nach, aber ich bin da relativ klar und relativ schnell wieder runter und ansprechbar.

Telefonate mit Urs Fischer bei außergewöhnlichen Leistungen

Sie sagten gerade, dass Sie sich mit Urs Fischer nach dem Spiel zuletzt noch länger unterhalten haben. Wie äußert sich im Laufe einer Saison ansonsten der Austausch und Ihre Verbundenheit mit dem 1. FC Union?

Das schaut so aus, dass mich die Ergebnisse interessieren – nicht nur von Union, sondern auch von Paderborn, Hansa Rostock und Energie Cottbus. Mit Urs bin ich in Kontakt, nicht regelmäßig, aber wir telefonieren schon das eine oder andere Mal. Wir gratulieren uns bei außergewöhnlichen Leistungen, aber wir unterhalten uns auch, weil es eine gegenseitige Sympathie gibt. Ich freue mich einfach darüber, was er mit dem Verein leistet. Es ist schön, zu sehen, was gute Arbeit ausmachen kann.

Einige Vereine stellen sich bestimmt eine Frage: Wie bekommt man es hin, aus einer Mannschaft, die nur knapp dem Abstieg entronnen ist, mit wenigen personellen Veränderungen ein Team zu formen, das um Europa mitspielt?

In erster Linie geht es darum, dass man den Jungs, die angeblich nicht gut sind, zeigt, dass sie gut sind. Wenn dann Erfolge kommen und sie anfangen, daran zu glauben, erleichtert das natürlich vieles. Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die den Dingen, so wie wir sie machen und wie wir als Trainerteam arbeiten wollten, sehr offen gegenüberstand. Sie haben von Anfang an in der Vorbereitung gut mitgemacht, wir hatten wenig Verletzte und wir haben viele positive Situationen erlebt. Wir sind nie unten reingerutscht, sondern waren immer im oberen Drittel der Tabelle, sodass wir in Ruhe arbeiten konnten, Niederlagen konnten wir schnell wettmachen und haben zum Beispiel nie zwei Spiele am Stück verloren. Dazu kommen dann auch glückliche Umstände mit späten Punkten, aber das wissen wir. Wenn es da ein Geheimrezept geben würde, das würde jeder kaufen.

Hertha ist noch immer die beste Mannschaft, die im unteren Drittel steht. Steffen Baumgart, Trainer 1. FC Köln

Ein Verein in Berlin würde das auf jeden Fall sofort kaufen …

Gut, aber auch da ist die Messe noch nicht gelesen. Da ist noch alles drin, wenn man den Relegationsplatz erreicht. Denn Hertha ist noch immer die beste Mannschaft, die im unteren Drittel steht, und die Tabelle ist eng. Ich glaube, dass Hertha noch nicht am Ende ist, und deshalb habe ich sie auch noch nicht abgeschrieben. Persönlich würde ich mich freuen, wenn sie drinbleiben. Wenn man das Spiel gegen Union gesehen hat, muss man sagen, das war ein geiles Derby, das Berlin braucht und das Berlin im Moment ausmacht.

Was macht den 1. FC Union aus und so reizvoll, dass Fans selbst nach einer Pandemie ins Stadion strömen, wenn die Tore geöffnet werden?

Als ich bei Union war, gab es den Reiz des Vielen, des Großen noch gar nicht. Aber Dirk Zingler hat damals schon eine Vision gehabt, wie er den Verein auf lange Sicht aufstellen will, und das hat er gemacht. Das hätte kein Unioner so hinbekommen wie er. Jetzt wird vieles als selbstverständlich gesehen, was über einen langen Zeitraum erarbeitet wurde.

In Köln läuft nichts ohne den Effzeh

Wie ist das beim 1. FC Köln?

Den FC macht aus, dass in der Stadt nichts ohne ihn läuft. Hier gibt es zwar den Dom und den Karneval, aber da drüber steht dieser Verein. Anders als in Berlin, München oder Hamburg trennt dieser Verein nicht – hier gibt es nur diesen einen Verein. Da geht man auch gerne mal zu den Haien, aber dieser Verein verbindet alles. Ich kenne kaum eine Stadt, die so extrem mit einem Verein verbunden ist. Hier kommst du auf die Welt, und ohne dass du es weißt, bist du Köln-Fan.

Imago In Mönchengladbach konnte Steffen Baumgart am vergangenen Spieltag das Rheinderby mit dem 1. FC Köln gewinnen und jubelte vor der Fankurve.

Wie sehr haben Sie sich bei Ihrem Wechsel nach Köln davon beeinflussen lassen, wie Fußball in diesem Verein und in dieser Stadt gelebt wird?

Das ist ja nicht das, was du als Trainer weißt. Klar war mir, dass Köln eine riesige Wucht hat. Nicht klar war mir, wie groß diese Wucht ist. Nein, das weißt du nicht. Du weißt, was in dem Verein los ist, aber du weißt nicht, was für eine Wucht auf dich zukommt. Ich bin auch nicht der Einzige, der diese Wucht zu spüren bekommt, die spürt jeder, der in diesem Verein arbeitet. Das erlebt man tagtäglich, das ist jeden Tag neu, mit einer neuen Überraschung.

Beide Vereine stehen für gewisse Werte. Wie wichtig ist Ihnen beispielsweise Tradition?

Ich finde, dass Köln und Union gewachsene Vereine sind. Union aus der DDR-Vergangenheit, wo man immer der Underdog war und wirklich die Arbeiterklasse repräsentiert hat. Es gibt nicht so viele Vereine, mit denen man Union in der Bundesliga vergleichen kann.

Und Köln …

… ist spürbar anders. Der FC ist ja auch nicht der älteste Verein, aber hat eine absolute Präsenz hier im Umfeld. In der Stadt selbst gibt es nichts ohne den FC. Dazu ist Köln von der Lebenseinstellung und von der Kultur im Vergleich zu anderen Städten anders, das erlebt man jeden Tag. Die Frohnatur, aber auch das Schwarz-Weiß-Denken sind hier schon etwas anderes. Köln hat eins der schönsten Stadien, und auch da wird die Stimmung, positiv wie negativ, immer mit einer Wucht begleitet. Bei Union ist alles positiv, da gibt es nichts Negatives, da geht man gemeinsam durch alles. Spürbar anders passt nirgends besser als zu Köln.

Die Niederlage beim 1. FC Union, Ihr Heimsieg gegen Mainz und das Derby in Mönchengladbach waren auch Festspiele der Fanlager. Wie wirken Choreographien, Gesänge und Bengalos auf Sie?

Ich finde es überragend, wenn die Sicherheitsaspekte passen. Schwierig ist es, wenn Raketen durch den Block fliegen.

Ich finde so was traurig für den Sport. Steffen Baumgart, Trainer 1. FC Köln

Aber Forderungen der Ultras von Hertha BSC nach dem Trikot der Spieler gehen dann sicher auch für Sie zu weit?

Das geht nicht nur zu weit, ich hätte mein Trikot nicht ausgezogen. Die Aufgabe für die Jungs bei Hertha ist schwer, das ist keine einfache Situation für die Spieler und für den Verein. Was du da nicht brauchst, ist, dass irgendwelche Leute von außen solch einen Druck machen, der ins Persönliche geht. Damit hilft man keinem, schon gar nicht den jungen Spielern. Da waren nach dem Spiel viele Jungs dabei, die zehn Jahre bei Hertha und dort die Schule durchgangen sind. Ich finde es beschämend, sich mit diesen Jungs anzulegen, denn sie können sich in diesem Moment nicht wehren. Ich finde so was traurig für den Sport.

Wie beurteilen Sie das, was bei Hertha BSC in den vergangenen drei Jahren nach dem Einstieg des Investors passiert ist?

Es ist nicht meine Aufgabe, über andere Vereine zu urteilen, was sie richtig oder falsch machen.

In der Dokumentation „24/7 FC“ sieht man Sie in Corona-Quarantäne emotional beim Schauen des Spiels gegen Freiburg in der eigenen Wohnung. Wie haben Sie das Stadtderby Hertha gegen den 1. FC Union verfolgt?

Ich gucke jedes Fußballspiel ruhig (lächelt). Aber das war etwas ganz anderes, weil das ja kein Fußballspiel für mich ist, sondern meine persönliche Situation betrifft. Da gucke ich kein Fußballspiel – wenn meine Jungs spielen, ist das Arbeit. Hertha gegen Union, das ist ein Fußballspiel für mich. Mit Sympathien für die eine Mannschaft und etwas weniger für die andere. Auch die Champions League schaue ich mir ganz in Ruhe an, ohne dabei durchzudrehen. Und wenn Leipzig da unterwegs ist, drücke ich Leipzig die Daumen. Das mache ich mit wesentlich weniger Emotionen, da schaue ich ein Fußballspiel. Aber wenn meine Jungs auf dem Platz sind, ist das kein Fußballspiel. Als ich U14-Trainer bei Köpenick-Oberspree war und wir in der Bezirksliga Letzter waren, waren die Emotionen bei mir genauso da.

Ist Ihre Wertschätzung für Urs Fischer nach dem Derbysieg noch einmal gestiegen?

Du musst es erst einmal bei einem Verein wie Union hinbekommen, vier Jahre so kontinuierlich gut zu arbeiten. Ich wüsste nicht, welcher Trainer es geschafft hätte, da komplett ohne Schramme durchzukommen. Im zweiten Jahr, wo normalerweise der Weg nach unten geht, hat man den internationalen Wettbewerb erreicht. Jetzt steht man im Pokalhalbfinale und spielt in der Bundesliga wieder um den internationalen Wettbewerb. Über Urs etwas zu sagen, das er nicht kann, ist schwer. Dass er Fußballspielen lassen kann, hat man auch schon gesehen.

Imago/Contrast Steffen Baumgart und Urs Fischer (v. l.) schätzen die Arbeit des anderen und sind auch außerhalb der Spiele des 1. FC Köln gegen Union Berlin in Kontakt.

Was würde das Erreichen des Pokalfinales für den 1. FC Union bedeuten?

Ich weiß schon gar nicht mehr, wann der Verein mal etwas gemacht hat, was nicht wichtig für ihn war. Das ist wieder etwas für die Geschichtsbücher. Die Leistung bis dahin ist wichtig: Jetzt steht man im Halbfinale und hat eigentlich schon alles erreicht, was man nicht jedes Jahr schafft. Und im Halbfinale hat man gegen eine sehr gute Leipziger Mannschaft die Chance auf das Finale. Aber Union muss man erst mal schlagen. Wenn sie es nicht schaffen, war das trotzdem ein geiles Pokaljahr. Wenn sie es schaffen, steht die ganze Stadt Kopf. Für uns wäre es aber besser, wenn Leipzig reinkommt, weil meine Chancen auf Platz sieben mit Köln größer sind (lacht). Aus privater Sicht würde ich mich freuen, wenn Union das Endspiel erreicht. Aber ich werde beim Finale dabei sein, egal wer es erreicht.

Das eigene Pokal-Aus schmerzt Steffen Baumgart noch immer

Wenn man die Auslosung sieht, hätte der 1. FC Köln jetzt gegen Freiburg um den Einzug ins Endspiel spielen können. Wie sehr trauern Sie dieser Chance nach?

Das ist eine Niederlage, die lange nachhallt. Noch immer. Da mache ich keinen Hehl draus – diese Niederlage tut mir immer noch weh. Da haben wir was liegen lassen.

Ist es ein kleiner Trost, dass Sie sich mit dem 1. FC Köln ein Duell mit dem 1. FC Union um Europa liefern?

Es gibt keinen Trost. Wir spielen eine gute Saison und die wollen wir weiterspielen. Im Sport verlierst du auch. Für uns ist schön zu sehen, dass wir noch vier Spiele haben, vier Spiele, wo wir punkten können. Und am Ende werden wir sehen, was dabei rauskommt.

Urs Fischer hat, anders als in der Bundesliga, bei seinen Auftritten in Europa im Anzug an der Seitenlinie gestanden. Würde ein Einzug in den europäischen Wettbewerb etwas an Ihrem bewährten Outfit ändern?

Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jemals mit Anzug an der Seite stehe (lacht). Ich habe ganz viele Leute, die würden mich fragen, ob ich kaputtgegangen bin, wenn ich mit Anzug dastehe. Das würde auch keiner ernst nehmen, denn da wüssten ganz viele, dass ich das nicht bin. Aber ich würde erst gerne das Ziel erreichen und dann ernsthaft darüber nachdenken.