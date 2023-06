Transfer fix: Ex-Unioner Max Kruse heuert bei einem Zweitligisten an

Der SC Paderborn verpflichtet den 35 Jahre alten Angreifer. Und Kruse? Der will mit seinem neuen Klub in der Zweiten Liga oben angreifen.

Max Kruse ist bei der Suche nach einem neuen Verein und damit auch Arbeitgeber fündig geworden. Der 35-Jährige, von Sommer 2020 bis Januar 2022 ein Spieler des 1. FC Union Berlin, heuert beim Zweitligisten SC Paderborn an.

Bock auf Fußball

Geradezu euphorische kündete SC-Geschäftsführer Benjamin Weber von der Verpflichtung des Angreifers. Die fußballerischen Qualitäten und der Torinstinkt „von Max“ seien unbestritten, so der Klubverantwortliche: „Auch seine Führungsstärke sowie seine Erfahrung auf nationaler wie internationaler Ebene werden wir uns sehr weiterhelfen.“ Über die Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt.

Im Gegenzug brachte Kruse Folgendes via Pressemitteilung ein: „Die Gespräche waren von Anfang an sehr sehr gut und haben mich überzeugt. Ich will gar nicht so viel reden, denn am Ende werde ich die Leistung auf dem Platz zeigen. Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen.“

Bruch mit Wolfsburg

Ende November vergangenen Jahres hatte der Bundesligist VfL Wolfsburg die Zusammenarbeit mit dem Offensivspieler beendet. Seitdem hatte sich Kruse vergeblich um einen Anschlussvertrag bemüht. Inwieweit er noch fit genug ist, um in der Zweiten Liga bestehen zu können, wird sich alsbald zeigen.



Vor seinem Engagement beim VfL trug Kruse unter anderem die Trikots von Fenerbahce Istanbul, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und des SC Freiburg. Und wie oben bereits erwähnt das des 1. FC Union Berlin.