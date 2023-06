Transfer fix: Alex Král wechselt zum 1. FC Union Berlin

Vom Ruhrpott in die Hauptstadt!



Alex Král wechselt zur neuen Saison zum 1. FC Union Berlin. Der 25-Jährige, der zuletzt seine Schuhe für Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 schnürte, verstärkt das Mittelfeld der Köpenicker. Vorrangig dürfte er auf der Sechser- oder Achter-Position eingesetzt werden.

Eigentlich ist Král noch bis 2024 an Spartak Moskau gebunden. Dank der Ausweitung der Transfer-Sonderregelungen für Spieler, die bei russischen oder ukrainischen Klubs unter Vertrag stehen, kann der tschechische Nationalspieler ohne Ablöseverhandlungen mit seinem Stammverein in der Bundesliga bleiben. Im kommenden Sommer wäre er bei einer festen Verpflichtung durch Union gar ablösefrei.

🤝 Willkommen bei Union, Alex! #fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) June 2, 2023

„Der Wechsel zu Union ist ein wichtiger Schritt für mich. Da ich die Bundesliga in der vergangenen Saison bereits kennenlernen durfte, wird mir die Eingewöhnung sicher nicht schwerfallen. Unions Entwicklung in den letzten Jahren ist unglaublich und sehr beeindruckend. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft und den gesamten Verein“, sagte Král in einem ersten vom Verein veröffentlichten Statement.



Angeblich soll auch Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke hatte allerdings den Sprung ins internationale Geschäft verpasst, Union lockt dagegen mit der Campions League.