Nun ist es offiziell: Der italienische Abwehrspieler Leonardo Bonucci spielt künftig für den 1. FC Union Berlin. Um Punkt 11 Uhr brachte der Bundesligist am Freitag eine dementsprechende Meldung in Umlauf, mit der Überschrift: „Aus Turin nach Köpenick: Leonardo Bonucci wird Unioner.“ Nach einem Medizincheck unterzeichnete der 36 Jahre alte Defensivstratege seinen Vertrag mit den Köpenickern, um im Anschluss einem Fotografen des Klubs Modell zu stehen. Bonucci wird bei Union die Rückennummer 23 tragen, nachdem er bei Juventus Turin die Nummer 19 getragen hatte. Über die Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt. Dem Vernehmen nach ist der Kontrakt bis in den Sommer kommenden Jahres datiert, womöglich mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Der Europameister von 2021 und 121-fache Nationalspieler ließ sich wie folgt zitieren: „Es ist für mich etwas Besonderes, erstmals in meiner Karriere den Schritt ins Ausland zu gehen. Bei Union habe ich die Möglichkeit, weiter auf höchstem Niveau zu spielen und die Mannschaft auf ihrem Weg in drei anspruchsvollen Wettbewerben mit meiner Erfahrung zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf diese neue Station in meiner Karriere.“

Kandidat für den Spieltagskader

Für Union übernahm Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer Profifußball Männer, die Kommentierung des Transfers. „Mit Leonardo verpflichten wir einen Spieler mit viel Erfahrung. Seine Qualitäten hat er über viele Jahre sowohl national als auch international unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seiner Mentalität und Flexibilität unsere Möglichkeiten in der Abwehr erweitert und das Niveau noch einmal steigern wird.“



Bonucci, der bereits am Donnerstagabend von Mailand nach Berlin gereist war, ist ab sofort spielberechtigt und damit im Hinblick auf die Bundesligapartie gegen RB Leipzig am Sonntag zumindest schon mal ein Kandidat für den Spieltagskader von Trainer Urs Fischer.