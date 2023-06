Trotz Stehplatz-Verlängerung: 1. FC Union zieht ins Olympiastadion um

Königsklasse in der Alten Försterei? Dies war für lange Zeit ein Traum der Union-Fans, der erst einmal aber nicht in Erfüllung gehen wird.

Die sportlich größten Momente der Vereinsgeschichte werden die Anhänger des 1. FC Union Berlin nicht in ihrem Wohnzimmer, dem Stadion An der Alten Försterei in Köpenick, sondern gut 25 Kilometer weiter westlich im Olympiastadion erleben. Die drei Gruppenspiele in der Champions League, für die sich der Klub erstmals qualifiziert hat, finden in der Heimspielstätte des ungeliebten Nachbarn Hertha BSC statt.

Am Mittwoch verkündete die Uefa zwar, dass das Stehplatz-Projekt auf eine weitere Saison ausgeweitet wird, die Austragung der Partien in Köpenick also theoretisch möglich wäre. Doch der Verein wird davon keinen Gebrauch machen. Die Bild hatte schon am Nachmittag darüber berichtet, dass die Auflagen im hochklassigsten Fußball-Vereinswettbewerb abgesehen von der Frage nach den Stehplätzen praktisch nicht zu erfüllen sind.

Präsident Dirk Zingler hatte zuletzt gesagt, dass man jedem Union-Mitglied ermöglichen wolle, zumindest ein Spiel in der Champions League besuchen zu können. Dies wäre im Stadion An der Alten Försterei bei einer arg begrenzten Anzahl an Plätzen nicht möglich gewesen. Auch der finanzielle Aspekt dürfte bei der Entscheidungsfindung diskutiert worden sein. In Köpenick hätte der Verein nach Bild-Informationen rund 500.000 Euro pro Partie eingenommen. Im Olympiastadion dürfte dieser Betrag vervierfacht werden.

In der vergangenen Spielzeit hatte die Uefa ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, in dem Stehplätze im internationalen Wettbewerb erstmals nach vielen Jahren wieder genehmigt waren. Der 1. FC Union Berlin hatte davon gleich in fünf Partien profitiert. Die Gruppenspiele gegen Royale Union Saint-Gilloise (0:1), Malmö FF (1:0), den SC Braga (1:0) und die Partien in der K.o.-Phase gegen Ajax Amsterdam (3:1) und erneut Saint-Gilloise (3:3) wurden in der Alten Försterei ausgetragen. Für viele Fans erfüllte sich damit ein Lebenstraum.

Ein Umzug ins Olympiastadion ist für die Fans der Eisernen derweil nichts Neues. Schon in der Saison 2021/22 trug Union seine internationalen Heimspiele – seinerzeit in der Conference League – in Charlottenburg aus.

Welche namhaften Vereine und Spieler in drei Begegnungen ab dem 19. September zu Gast in der Hauptstadt sein werden, steht unterdessen noch nicht fest. Am 31. August werden die 32 teilnehmenden Teams den acht Vorrunden-Gruppen zugelost. 26 Mannschaften sind schon qualifiziert, sechs weitere werden in mehreren Qualifikations-Runden und den abschließenden Play-offs noch ermittelt. Sicher ist, dass der 1. FC Union Berlin in Lostopf vier landen wird, also eine echte Hammergruppe droht.