1. FC Union Berlin: Die U19 ärgert die Nachwuchsstars von Real Madrid

Die U19 des 1. FC Union Berlin hat am Mittwochnachmittag bei ihrem Debüt in der Uefa Youth League einen richtigen guten Auftritt hingelegt, konnte sich für ihr leidenschaftliches Spiel aber nicht belohnen. Im Estadio Alfredo di Stéfano, das auf dem weitläufigen Trainingsgeländes des spanischen Rekordmeisters Real Madrid gelegen ist, unterlag das Team von Marco Grote den Nachwuchsstars der Königlichen gerade mal mit 1:2 (1:1). Den Treffer für die Eisernen erzielte Julien Piet Friedrich, der in der 42. Minute auf wunderbare Art und Weise einen Freistoß aus 18 Metern über die Mauer hinweg ins Tor zirkelte.

Der eine oder andere hatte ja im Vorfeld schon ein wenig an der Konkurrenzfähigkeit der jungen Unioner gezweifelt. Aber denkste! Unterstützt von etwa 50 Union-Fans waren die Köpenicker Jungs nach einem nervösen Einstieg fast immer auf Augenhöhe. Sicher, die Gastgeber waren überlegen, hatten mehr Torabschlüsse zu verzeichnen, siegten letztlich auch verdient, aber das, was die U19 des Bundesligisten auf den Platz brachte, spricht dafür, dass im Nachwuchsbereich von Union sich vieles bereits in die richtige Richtung entwickelt.

So sah die Startelf der U19 beim Gastspiel in Madrid aus. Hintere Reihe v. l.: Levis Prince Asanji, Valon Aliji, Tom Ackermann, Oluwaseun Ogbemudia, Noah Engelbreth, Yannic Stein. Vordere Reihe v.l.: Julien Friedrich, Leon Prosche, Timon Kramer, Julius Grunwald, Jerômé Scholz. Koch/Imago

Aus einer guten Mannschaft ragten aufseiten von Union Yannic Stein und Noah Engelbreth heraus. Keeper Stein, der regelmäßig bei den Profis mittrainiert, spielte nahezu fehlerlos, war chancenlos beim Gegentreffer durch Hugo de Llanos (55.), hatte zudem ein wenig Glück, dass nach einem von ihm abgewehrten Distanzschuss der schon als Next-Messi gefeierte Paulo Iago in der 15. Minute am leer stehenden Tor vorbeischoss. Im besonderen Steins Unaufgeregtheit war beeindruckend.

Engelbreth wiederum war im zentralen Mittelfeld omnipräsent, hatte sehr gute Momente bei der Balleroberung und ärgerte seine Gegner mit seinem physischen Spiel. Erst Mitte der zweiten Hälfte gestattete er zusammen mit seinen Mitspielern den Madrilenen etwas mehr Raum. Den Cèsar Palacios in der 76. Minute nach einer feinen Einzelleistung schließlich auch zum 2:1 nutzen konnte.