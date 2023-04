Tor-Erlösung bei Sheraldo Becker! Die Einzelkritik zu allen Union-Profis

Herausragend



Kein Unioner.

Gut zu Fuß



Kevin Behrens (bis 77.): Gegen Frankfurt noch Joker, rieb er sich diesmal an Stuttgarts Abwehr-Kanten Mavropanos und Zagadou auf, kam aber selbst erstmal zu keinem nennenswerten Abschluss. Dann schlug Mitte der zweiten Halbzeit seine Stunde: Torschütze des 2:0, Vorbereiter des 3:0.



Sheraldo Becker (bis 77.): In halbrechter Position versprang ihm der Ball unglücklich, sonst wäre das eine Top-Chance geworden (41.). Nach der Halbzeit endlich endlich endlich die Erlösung – sein erstes Tor in diesem Jahr!



Janik Haberer (bis 90.+1): Ansprechende Vorstellung! Mitte der ersten Halbzeit kam er in Mittelstürmer-Position nach Vorarbeit von Khedira einen Schritt zu spät. Sein Flachschuss stellte Gästekeeper Bredlow vor keine Probleme (45.) und nach dem Seitenwechsel rauschte sein Flachschuss links vorbei (48.).

Mit Eifer dabei



Morten Thorsby (ab 59.): Startete direkt schwungvoll und eroberte den Ball vor dem 3:0. Definitiv eine Startelf-Bewerbung für das Pokalspiel Dienstag in Frankfurt.



Jérome Roussillon (bis 77.): Über seine linke Seite war Stuttgart in der ersten Halbzeit immer wieder gefährlich. Zunächst kein guter Auftritt des ehemaligen Wolfsburgers, der sich nach dem Seitenwechsel steigerte. Bereitete das Tor von Becker mit Maßflanke vor und verhinderte eine Viertelstunde vor Schluss kurz vor der eigenen Torlinie einen Gegentreffer.



Lennart Grill: Der Ersatztorhüter rückte für den angeschlagenen Frederik Rönnow zwischen die Pfosten und stand mehr im Mittelpunkt, als ihm lieb gewesen sein dürfte. Der Treffer von Perea wurde nur deshalb zurückgenommen, weil der VfB-Angreifer den Ball an die Hand bekam. Ansonsten wäre das Gegentor auf Grills Kappe gegangen. Starke Parade gegen Tiago Tomas (43.). In der zweiten Halbzeit einmal mit unsicherer Abwehr nach vorne, den Fehler bügelte er aber direkt aus.



Christopher Trimmel: Hatte seine rechte Abwehrseite gut im Griff, offensiv aber immer mal wieder mit schlechten Entscheidungen. Auch die Standardsituationen des Kapitäns entfachten keine Gefahr.



Robin Knoche: Ihm gelang in der Spieleröffnung längst nicht jeder Pass und auch er hatte in der ersten Halbzeit Probleme mit Stuttgarts Angreifern. Nach der Pause defensiv viel weniger gefordert.



Rani Khedira: War gegen seinen Jugendklub viel unterwegs und leitete die in dieser Phase aussichtsreichste Chance von Haberer stark ein (22.). In Halbzeit zwei waren seine Ballgewinne wichtig, dass der VfB bis in die Schlussphase zu keinem Abschluss mehr kam.



Danilho Doekhi: Auch er wackelte in der ersten Halbzeit ein paar Mal bedenklich. Licht und Schatten wechselten sich wie bei so vielen Unionern an diesem Tag ab.

Luft nach oben



Diogo Leite: Der Portugiese war zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes nominiert worden, kam aber nicht zum Einsatz. Gegen Frankfurt saß er noch auf der Bank, jetzt die Rückkehr in die Startelf. Und die war sehr durchwachsen.



Aissa Laidouni (bis 59.): Sein Spiel hatte diesmal zu wenig Inspiration und folglich auch kaum Ertrag. Logische Konsequenz, dass Urs Fischer ihn nach einer Stunde vom Feld nahm.

Unterdurchschnittlich



Zu spät gekommen



Jamie Leweling, Jordan Siebatcheu, Niko Gießelmann (alle ab 77.) und Milos Pantovic (ab 90.+1).