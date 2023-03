Achtung, Union-Fans! Neue Anstoßzeiten stehen offiziell fest

Das letzte Drittel der Bundesliga-Saison ist eingeläutet und der 1. FC Union spielt noch immer ganz oben mit. Die Eisernen stehen vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln (Sonnabend, 15.30 Uhr) auf Rang drei im Klassement.

Für einen Teil des weiteren Saisonverlaufs ist nun klar, wann die Eisernen zeitgenau antreten müssen. Die DFL hat am Freitag die Spieltage 26-29 offiziell terminiert.

Am 26. Spieltag treten die Köpenicker am Sonnabend, 01. April, um 15.30 Uhr gegen den VfB Stuttgart an. Eine Woche später steht genau zur selben Uhrzeit das Top-Spiel bei Borussia Dortmund auf dem Programm. Am 28. Spieltag gastiert der VfL Bochum im Stadion An der Alten Försterei. Anstoß ist am Sonntag, 16. April, um 17.30 Uhr. Und ebenfalls an einem Sonntag, 23. April, reist Union zu Borussia Mönchengladbach. Anstoß ist um 19.30 Uhr. Es ist gleichzeitig der Abschluss des 29. Spieltags.

Die zeitgenaue Ansetzung der Spieltage 30-33 erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, was auch davon abhängt, wie weit der 1. FC Union Berlin in der Europa League kommt. Der 34. Spieltag, dort empfangen die Berliner den SV Werder Bremen, findet am 27. Mai statt. Alle Partien werden parallel um 15.30 Uhr angepfiffen.