Großer Spieler, große Geste: Die bewegende Andacht von Mohammed Kudus

Wenn der 1. FC Union Berlin am Donnerstag (21 Uhr) Ajax Amsterdam empfängt, müssen die Köpenicker vor allem auf IHN achten: Offensiv-Star Mohammed Kudus.

Mohammed Kudus wollte sein Tor am Wochenende nicht bejubeln, sondern einem verstorbenen Freund gedenken.

Die Partie von Ajax Amsterdam gegen Sparta Rotterdam plätscherte am Wochenende schon ihrem Ende entgegen, als in der Johan-Cruyff-Arena noch einmal große Gefühle die Runde machten. Mohammed Kudus hatte gerade den Treffer zum 4:0-Endstand für den niederländischen Rekordmeister erzielt. Sein Tor wollte der WM-Fahrer Ghanas aber nicht wirklich bejubeln. Er lüftete sein Trikot und zeigte allen Zuschauern sein T-Shirt mit der Aufschrift „R.I.P. Atsu“ – sein ganz persönliches Gedenken an einen verstorbenen Freund.

Christian Atsu Twasam gehörte zu den Todesopfern des Erdbebens, das die Türkei und Syrien am 6. Februar erschüttert hatte. In der vergangenen Woche war er in der türkischen Stadt Antakya tot aus den Trümmern geborgen worden. Für die Nationalmannschaft Ghanas absolvierte er 60 Länderspiele, dort begegnete er auch Mohammed Kudus.

„Ich habe mich dafür entschieden, weil er mir viel bedeutet. Ich habe viel dadurch gelernt, ihm zuzusehen, er hat mir auch regelmäßig Tipps gegeben“, erklärte Kudus die Bedeutung seiner Geste nach Abpfiff beim Fernsehsender ESPN. Bemerkenswert: Der Schiedsrichter der Partie, Pol van Boekel, zeigte dem Ajax-Star anschließend nicht die Gelbe Karte, obwohl Kudus sie nach dem Regelwerk hätte bekommen müssen. „Der Schiedsrichter sagte, dass es nicht erlaubt sei, aber er hat die Situation verstanden. Ich bin ihm dafür dankbar und respektiere ihn sehr.“

Mit seiner großen Geste erregte der 22-Jährige viel Aufmerksamkeit, doch auch sportlich macht Mohammed Kudus derzeit von sich reden. In vier der letzten fünf Ligaspiele hat er getroffen, bei Ajax gilt er als der nächste große Star. Unter Trainer Johnny Heitinga ist Kudus, der auch bei der WM in Katar zwei Tore für sein Heimatland erzielte, in den vergangenen Wochen aufgeblüht, zeigt sich trickreich und spielfreudig.

Nun will er Ajax Amsterdam ins Achtelfinale der Europa League schießen. Am Donnerstag (21 Uhr) braucht es dafür einen Auswärtssieg im Stadion An der Alten Försterei beim 1. FC Union Berlin. Im Hinspiel vor einer Woche hatten die Eisernen den Offensiv-Wirbler erstaunlich gut im Griff. Kudus, von dessen Vorlagen ansonsten auch Kapitän Dusan Tadic in der Sturmspitze lebt, kam zu keinem nennenswerten Abschluss.