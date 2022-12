Die Transfergerüchte nehmen wieder Fahrt auf. Auch rund um 1. FC Union Berlin. Die Eisernen werden mit einem HSV-Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht.

Union Berlin an einem Mittelfeldstrategen vom HSV dran?

Es handelt sich dabei um Ludovit Reis vom Hamburger SV. Der zentrale Mittelfeldmann stand für die Rothosen in allen bisherigen 19 Pflichtspielen in der Startaufstellung. Der Achter ist das ordnende Element seiner Mannschaft, verfügt über eine hohe fußballerische Intelligenz, ist lauf- sowie kampfstark und ein Edeltechniker.

Dazu traf der Achter bereits drei Mal selbst und steuerte zudem zwei Assists bei. Vor allem aber ist er viel konstanter geworden. Der 15-fache niederländische U21-Nationalspieler deutete sein großes Potenzial bei seiner ersten Station in Deutschland, dem VfL Osnabrück, 2020/21 an, agierte hier aber noch leistungsschwankend. Ebenso wie vergangene Spielzeit beim HSV.

Inzwischen zählt der 22-Jährige zu den Leadern und ist einer der Gründe dafür, weshalb die Rothosen in der 2. Bundesliga auf Rang zwei überwintern. Sollte sich an dieser Position etwas ändern, könnte das der Knackpunkt sein. Gelingt dem HSV der Aufstieg nicht, könnte Reis den Verein verlassen. Das berichtet zumindest die Hamburger Morgenpost.

Mittlerweile scheint der unter anderem beim FC Barcelona ausgebildete Profi bereit für den Sprung in die 1. Bundesliga zu sein. Und obwohl er seinen Vertrag erst am 6. November bis zum 30. Juni 2026 verlängert hat, besitzt er dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel, die im Sommer greift, sofern der Traditionsverein den Sprung zurück in Deutschlands Fußball-Eliteklasse nicht schafft.

Ludovit Reis (l.) macht nicht nur mit seiner Technik und Spielintelligenz auf sich aufmerksam, sondern auch mit seiner Einsatzfreude. imago/Eibner

Union Berlin im zentralen Mittelfeld in Spitze und Breite bestens besetzt

Auch deshalb hätte ihn „mehr als ein halbes Dutzend“ Erstliga-Klubs auf der Liste – namentlich erwähnt werden jedoch nur der 1. FC Union Berlin und SC Freiburg. Weiteren Nährboden, dass da zumindest etwas dran sein könnte, gibt es, weil Reis kürzlich seine Berateragentur wechselte. Er wird nun – wie Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) oder Fede Valverde (Real Madrid) – von Wasserman vertreten.

Vieles deutet deshalb darauf hin, dass seine sportliche Zukunft wohl vom Abschneiden des HSV abhängen wird. Doch wäre ein Sommerwechsel aus Union-Sicht überhaupt sinnvoll? Da sind zumindest leichte Zweifel angebracht. Immerhin hat Coach Urs Fischer gerade im zentralen Mittelfeld ein Überangebot zur Verfügung.

Morten Thorsby, Janik Haberer, Andras Schäfer, Paul Seguin, Kevin Möhwald, Genki Haraguchi, Milos Pantovic, Aljoscha Kemlein und Rani Khedira – dessen Vertrag nach der Saison allerdings ausläuft, sind die Kandidaten. Doch bei einigen Akteuren ist die Laufzeit ihrer Kontrakte unbekannt.

Union-Trainer Urs Fischer (M.) und Sechser Rani Khedira (r.), dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. imago/Koch

Interesse von Union Berlin an Ludovit Reis nur bei Mittelfeld-Abgängen

Nur wenn sich die Verantwortlichen der Eisernen dazu entschließen, einige von diesen Spielern gehen zu lassen, dürfte Reis überhaupt eine ernsthafte Option für die Köpenicker werden. Denn immerhin müssten die Berliner eine vermutlich nicht gerade geringe Ablöse für den Mann zahlen, der einen geschätzten Marktwert von fünf Millionen Euro hat.

Zwar ist ihm der Sprung in die Bundesliga mit seinen Fähigkeiten, die kein anderer Kicker im FCU-Kader auf diese Weise in sich vereint, definitiv zuzutrauen. Ob er das Union-Spiel ohne Anlauf prägen und zur Stammkraft werden kann, darf bei der Kaderqualität des Bundesliga-Fünften aber zumindest leicht bezweifelt werden.

Sollten Fischer, sein Team und die anderen Sportfunktionäre allerdings das gewisse Etwas in Reis sehen, ihm viel zutrauen und sollte Reis eine starke Rückrunde spielen, ist ein Transfer auch trotz einer entsprechenden Millionensumme nicht ausgeschlossen. Dafür müsste aber wie erwähnt in vielerlei Hinsicht etwas passieren.