Union Berlin an WM-Stammkraft interessiert: Bahnt sich ein Transfercoup an?

Die Gerüchteküche brodelt lautstark. Der 1. FC Union Berlin hat offenbar den Nachfolger für den überraschend abgewanderten Julian Ryerson (zu Borussia Dortmund) gefunden. Laut übereinstimmenden Medienberichten befinden sich die Eisernen in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Josip Juranovic von Celtic Glasgow.

Das berichtet unter anderem der internationale Transferexperte Fabrizio Romano. Juranovic war bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar unumstrittene Stammkraft bei Kroatien, absolvierte sechs von sieben Partien, saß nur im Spiel um Platz drei (2:1-Sieg gegen Marokko) auf der Bank.

In seinen Partien überzeugte Juranovic nachhaltig, weshalb es rund um ihn mehrere Gerüchte gab. Der Rechtsverteidiger kommt über sein Tempo, ist bissig im Zweikampf, einsatzfreudig sowie laufstark und vor allem vielseitig einsetzbar.

Ob er sich bei den Köpenickern – sofern der Wechsel tatsächlich zustande kommt – allerdings als direkte Verstärkung erweist und konstant auf höchstem Niveau weiterhelfen kann, bleibt trotz seiner vielen Qualitäten erst mal abzuwarten.

Josip Juranovic (r.) bewies sich bei der WM 2022 auf Weltklasse-Level, hier gegen Brasilien im Zweikampf mit Real-Star Vinicius Junior. AP/Meissner

Josip Juranovic war noch nie in einer Top-Liga aktiv

Denn Juranovic musste sich in seiner Karriere noch nie in einer der Top-Ligen beweisen. Trotzdem führte ihn sein Weg stetig nach oben. Beim HNK Hajduk Split ging er ab der Saison 2014/15 seine ersten Schritte als Profi und debütierte am 18. April 2015 im Alter von 19 Jahren, acht Monaten und zwei Tagen.

Es sollten noch 164 weitere Partien (drei Tore, 13 Vorlagen) folgen, Juranovic avancierte mit den Jahren zum Leistungsträger und Kapitän. Erst im Sommer 2021 wechselte er für 400.000 Euro Ablöse zum damaligen polnischen Spitzenklub Legia Warschau, mit dem er direkt Meister wurde und so herausragte (zehn direkte Assists und zwei Tore in 41 Begegnungen), dass Celtic auf ihn aufmerksam wurde und ihn im Sommer 2021 für drei Millionen Euro Ablöse verpflichtete.

Auch in der kampfstarken schottischen Liga war er auf Anhieb gesetzt, wurde Meister und Ligapokalsieger, deutete in seinen 53 Spielen (sechs Treffer, drei Vorlagen) an, dass er bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere und eine noch bessere Liga ist.

Josip Juranovic lief nach der WM schon wieder mehrfach für Celtic Glasgow auf. imago/Focus Images

Für Union und Coach Urs Fischer könnte sich seine Verpflichtung als Coup erweisen – obwohl Juranovic angeblich der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte wäre. Sky Sport Scotland zufolge fließen 7,5 Millionen Pfund (umgerechnet 8,55 Millionen Euro) für den 27-fachen kroatischen Nationalverteidiger.

Hinzukommen angeblich mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 2,5 Millionen Pfund (circa 2,85 Millionen Euro). Die Eisernen um Sportgeschäftsführer Oliver Ruhnert scheinen sich ihrer Sache sehr sicher zu sein – und von Juranovics Qualitäten restlos überzeugt. Auf seinen Fitnesszustand bezogen kann Union das auf jeden Fall sein. Der 1,73 Meter große Profi kam nach der WM 2022 schon wieder drei Mal für Celtic zum Einsatz.

Noch mehr Nahrung, dass ein Transfer bevorstehen konnte, gab es am heutigen Samstag. Da fehlte Juranovic beim Pokalspiel gegen Greenock Morton im Glasgow-Kader ...