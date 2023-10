Es wird in diesen Tagen beim 1. FC Union Berlin nicht viel gelacht. Weniger als sonst zumindest, denn die zehn Pflichtspiel-Niederlagen in Folge haben Mannschaft und Trainer arg zugesetzt. Wie blank die Nerven in Reihen der Köpenicker liegen, zeigte eine Aktion im Spiel in Bremen, als Stürmer Sheraldo Becker einen Balljungen neben der Trainerbank schubste, weil der das Spielgerät nicht schnell genug herausgerückt hatte.

Unnötig, da waren sich im Nachhinein eigentlich alle Beobachter einig, war die Szene. Mit 0:1 hatten die Eisernen zu diesem Zeitpunkt zurückgelegen, wollten unbedingt den Ausgleich erzielen und benötigten dazu jede Sekunde. Zeit ist kostbar. Urs Fischer sorgte am Montag auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel beim VfB Stuttgart (Dienstag, 18 Uhr) dann doch für einen dieser Tage selten gewordenen Lacher, als er auf die Szene angesprochen wurde – und mit einer fast 50 Jahre alten Anekdote aufwartete.

„Ich hatte 1974 mein erstes Spiel als Balljunge, da gab es im Vorfeld eine Besprechung, wie man sich zu verhalten hat. Und ich glaube, dass es diese Besprechungen auch heute noch gibt“, schmunzelte Fischer. Der 57-Jährige, der seinerzeit bei den Junioren des FC Zürich spielte, bezog sich damit auf das geschickte Verhalten der Bremer Balljungen, die sich am Sonnabend nach der Führung ihrer Mannschaft zum Teil aufreizend viel Zeit gelassen hatten, bis sie die Kugel zurück aufs Feld warfen.

Branchenüblich sei das aber, erklärte Fischer. „Ich hoffe doch, dass das bei uns genauso ist. Das ist doch logisch, man versucht das auszunutzen, weil es einem im Spiel helfen kann.“ Den Bremern half die Zeitverschleppung in jedem Fall: Union verlor langsam, aber sicher die Geduld, Werder traf eiskalt zum 2:0.



Komplett abgehakt war die Szene mit Becker und dem Balljungen für den 1. FC Union Berlin im Nachhinein übrigens nicht. Zum Glück, denn dieser Aussetzer hätte ihm nicht passieren dürfen. Der Verein schickte ein Trikot des Angreifers Richtung Hansestadt – als zumindest kleine Wiedergutmachung. Die kurze Spielverzögerung hat sich für ihn also gleich doppelt gelohnt.