Auszeichnung für Danilho Doekhi! Unions Kopfballungeheuer in elitärer Elf

Keine Frage, in einem für den 1. FC Union Berlin fantastischen Monat Januar ragte ER noch heraus: Danilho Doekhi hat sich nicht nur einen Platz in der Dreier-Abwehrkette der Eisernen gesichert, sondern auch offensiv für mächtig Furore gesorgt.

Beim 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim sorgte er mit einem Kopfball-Doppelpack für die Wende, eine Woche später brachte er den Derbysieg bei Hertha BSC (2:0) erneut mit einem wuchtigen Kopfball auf den Weg.

Als Lohn für seine Vorstellungen steht der Niederländer in der ESM-Elf des Monats Januar. Doch was genau bedeutet das?

Die European Sports Media sind ein Zusammenschluss von ursprünglich nur europäischen Sport-Magazinen, mit Schwerpunkt Fußball. Die Mitglieder wählen jeweils eine europäische Elf des Monats und des Jahres. Aus Deutschland stimmt das Fachmagazin kicker ab aber auch die Gazzetta dello Sport (Italien) oder Don Balón (Spanien) sind stimmberechtigt.

Bei der Wahl der Top-Elf im Januar befindet sich Doekhi nun in illustrer Gesellschaft. Als bester Torhüter wurde Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona ausgezeichnet. In der Abwehr gesellen sich zu Unions Kopfballungeheuer noch Oleksandr Zinchenko (FC Arsenal), Giovanni di Lorenzo (SSC Neapel) und Sven Botman (Newcastle United). Also ausnahmslos Akteure von Top-Vereinen in den besten Ligen Europas.

Im Mittelfeld hat die ESM Casemiro (Manchester United), Martin Ödegaard (FC Arsenal) und Pedri (FC Barcelona) gewählt. Im Angriff Erling Haaland (Manchester City), Victor Osimhen (SSC Neapel) und Marcus Rashford (Manchester United).

Die Auszeichnung Doekhis zeigt einmal mehr, dass die Leistungen des 1. FC Union Berlin längst über die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen werden. Und vielleicht findet sich ja auch im Februar wieder ein Spieler der Köpenicker in dieser Top-Elf wider. Mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 (Sonnabend, 15.30 Uhr) könnte dafür schon ein Grundstein gelegt werden.