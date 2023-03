Der große Rückhalt! Rönnow endlich im Rampenlicht

Oft konnte sich Frederik Rönnow in dieser Saison gar nicht beweisen. Zu stabil stand die Abwehr von Union lange Zeit. Doch jetzt ist der Schlussmann gefordert.

Ein letzter langer Ball segelte noch hoch in den Strafraum des 1. FC Union Berlin, doch auch der stellte Frederik Rönnow vor keine allzu große Herausforderung. Der Däne pflückte die Kugel aus der Luft und begrub das Spielgerät bei der Landung unter sich. Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Christian Dingert die Partie gegen Eintracht Frankfurt ab und die Eisernen hatten die Punkte 46, 47 und 48 der Saison eingeheimst.

Der letzte Arbeitsnachweis des 30-jährigen Schlussmanns war für ihn eine der leichteren Übungen an diesem Nachmittag im Stadion An der Alten Försterei. Kniffliger waren da die Paraden gegen Daichi Kamada oder Lucas Alario, die Union den wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten um die europäischen Plätze sicherten. An Rönnow gab es mal wieder kein Vorbeikommen.

Mit lediglich 28 Gegentoren stellt Union Berlin nach Rekordmeister FC Bayern (27) die beste Defensive der Fußball-Bundesliga. Über viele Wochen und Monate war dies ein Verdienst der Abwehrkette und der defensiv insgesamt gut arbeitenden Mannschaft von Trainer Urs Fischer. Doch seit einiger Zeit ist auch der Torhüter mehr gefragt. Schon gegen Köln (0:0) hielt Rönnow einen Punkt fest. Bei der 0:3-Pleite in München verhinderte er eine Woche zuvor in der Schlussphase ein Debakel und auch am vergangenen Wochenende in Wolfsburg (1:1) war er es, den man durchaus als Punktgarant bezeichnen durfte.

„Mir wäre es lieber, ich würde nicht ganz so viel aufs Tor bekommen“, schmunzelte Rönnow nun nach dem Sieg gegen Frankfurt, dem Verein, bei dem er drei Jahre unter Vertrag stand, aber im Duell mit Kevin Trapp den Kürzeren zog. Auch eine Leihe zum FC Schalke 04 entpuppte sich als Missverständnis, mit den Königsblauen stieg er vor zwei Jahren in die 2. Bundesliga ab, kassierte mehr als zwei Gegentore pro Spiel.

Es brauchte offenbar erst den Wechsel nach Berlin, um allen zu zeigen, dass er ein richtig guter Bundesliga-Torwart sein kann. Wenn man ihn denn lässt. „Momentan habe ich viel Selbstvertrauen, aber ich glaube, dass ich auch in der Vergangenheit schon oft genug gezeigt habe, in der Bundesliga spielen zu können“, sagte Rönnow, angesprochen auf seine zuletzt so stabilen Leistungen, die die Fans mit Sprechchören für ihren Rückhalt honorierten.

Und mit genau diesem Selbstvertrauen geht es für ihn nun zur Nationalmannschaft Dänemarks. Mit den Skandinaviern will sich Frederik Rönnow für die Europameisterschaft im nächsten Jahr qualifizieren. Am Donnerstag geht's in Kopenhagen gegen Finnland, drei Tage später nach Kasachstan.

Sein letztes Länderspiel auf dem Rasen liegt allerdings schon über zwei Jahre zurück. Bei den Dänen ist Kasper Schmeichel eine absolute Institution zwischen den Pfosten. Der 36-Jährige, der mittlerweile in Frankreich für OGC Nizza spielt, ist die Nummer eins, Rönnow lauert als sein Stellvertreter dahinter. „Ich habe großen Respekt vor Kasper, aber natürlich ist es mein Anspruch, auch selbst zu spielen“, erklärte Rönnow am Sonntag.

Mit den gezeigten Leistungen im Union-Tor dürfte Frederik Rönnow - bei gleichbleibender Kontinuität - spätestens nach der EM 2024 seine Chance im Nationalteam erhalten. Vor allem dann, wenn er sich auch in der kommenden Spielzeit auf internationaler Bühne präsentieren kann. Nach dem 2:0 gegen Frankfurt beträgt der Vorsprung der Köpenicker auf Rang sieben (den ersten Nicht-Europa-League-Platz; Anm. d. Red.) stattliche zehn Punkte.