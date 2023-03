Union enttäuscht in Brüssel: „Wir sind nicht als Mannschaft aufgetreten“

Kapitän Christopher Trimmel (r.) fand nach Unions Aus in der Europa League deutliche Worte.

Kapitän Christopher Trimmel (r.) fand nach Unions Aus in der Europa League deutliche Worte. Geert Vanden Wijngaert/AP

Christopher Trimmel: Bei uns hat heute nichts zusammengepasst. Wir sind nicht als Mannschaft aufgetreten und waren nicht kompakt genug. Mit dem Platzverweis war's dann endgültig vorbei. Der Gegner hat es sehr gut gemacht, hat immer wieder Eins-gegen-eins-Situationen gut gelöst und verdient gewonnen. Solche Phasen wie bei uns aktuell macht aber fast jede Bundesliga-Mannschaft mal durch. Wir haben jetzt zwar fünfmal nicht gewonnen, die Spiele aber auch nicht alle verloren. Wichtig wird jetzt sein, die gesamte Situation nüchtern zu betrachten und richtig zu analysieren.

Danilho Doekhi: Natürlich ist die Enttäuschung groß. Man spielt Fußball, um zu gewinnen und heute wollten wir eine Runde weiterkommen. Jetzt müssen wir das schnell abhaken und uns auf das nächste Spiel am Sonntag konzentrieren. Ein großer Dank geht an unsere Fans, sie unterstützen uns in allen Situationen.

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Zunächst gratuliere ich Saint-Gilloise zum Weiterkommen. Das ist nach dem heutigen Spiel auch verdient. Wenn man ausscheidet, ist die Enttäuschung groß, gerade in der Art und Weise, wie wir heute verloren haben. Trotzdem dürfen wir auch stolz sein: Ich finde, wir haben Union Berlin in Europa toll vertreten. Wir hatten viele leichte Ballverluste, haben viele leichte Fehler gemacht und den Gegner eingeladen. Dann muss man sich nicht wundern, wenn man das Spiel verliert.

Rani Khedira (im Field-Interview bei RTL): Von der ersten bis zur letzten Sekunde waren wir nicht auf dem Platz, waren nicht agil, haben nicht unser Spiel auf den Platz bekommen und sind dementsprechend hochverdient ausgeschieden. Wir haben es wieder nicht geschafft, unsere Fehler abzustellen. So werden wir keine Spiele gewinnen. Wir hätten unseren Fans sehr gerne eine weitere Reise gegönnt.