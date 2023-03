Achtung, Union-Fans! Drei Profis heute schon wieder im Einsatz

Die Fußball-Bundesliga befindet sich in der Länderspielpause. Drei Profis des 1. FC Union Berlin sind am Donnerstag im Einsatz.

Der 1. FC Union Berlin hat sich mit einem Sieg in die letzte Länderspielpause der Saison verabschiedet. Mit 2:0 (0:0) siegten die Eisernen am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Frankfurt und distanzierten damit einen direkten Konkurrenten im Kampf um die europäischen Plätze.

Nun heißt es für einige Profis also Kräfte sammeln. Der Liga-Endspurt hält noch neun Partien bereit. Den Auftakt macht die Begegnung mit Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart am Sonnabend, 01. April, um 15.30 Uhr. Allerdings gibt es im Kader der Köpenicker mittlerweile auch etliche Spieler, die mit ihren Nationalmannschaften gefordert sind.

Am Donnerstag sind gleich drei Profis im Einsatz. Frederik Rönnow, der sich in den vergangenen Wochen als sicherer Rückhalt der Mannschaft erwies, empfängt mit Dänemark in Kopenhagen die Auswahl Finnlands (20.45 Uhr). Schon bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren trafen diese beiden Teams aufeinander. Damals siegten die Finnen mit 1:0. In der EM-Quali Gruppe H treffen die Dännen außerdem noch auf Kasachstan, Nordirland, San Marino und Slowenien.

Diogo Leite und Jérome Roussillon vor Debüt

Sein Länderspiel-Debüt könnte derweil Diogo Leite feiern. Erstmals wurde der Verteidiger in den Kader der A-Nationalmannschaft Portugals berufen. Am Donnerstag geht es ebenfalls ab 20.45 Uhr in Lissabon gegen Liechtenstein. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in das Aufeinandertreffen. Weitere Gegner in der Quali-Gruppe sind Bosnien-Herzegowina, Island, Luxemburg und die Slowakei.

Als dritter Union-Profi ist Jérome Roussillon im Einsatz. In der Concacaf Nations League trifft er um 0 Uhr mit Guadeloupe auf Antigua und Barbuda. Für den Linksverteidiger ist es ebenfalls die erste Nominierung überhaupt. Weitere Gruppen-Gegner sind Kuba und Barbados. Alle andere Profis von Union Berlin sind mit ihren A-Nationalmannschaften dann ab Freitag und am Wochenende im Einsatz.