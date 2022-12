Union Berlin findet dritten Testspielgegner

Wie der 1. FC Union Berlin am Freitagnachmittag verkündete, trifft man drei Tage vor Heiligabend im Stadion An der Alten Försterei auf den Zweitligisten FC St. Pauli.

Dabei gibt es hinsichtlich des Kartenverkaufs Einschränkungen zu beachten, weil die Vorbereitungen in der Arena für das Weihnachtssingen (23. Dezember , 19 Uhr) dann bereits in vollem Gange sind. So können sich lediglich Mitglieder (maximal zwei) Tickets für die Partie sichern und dann auch nur für die Sitzplätze auf der Haupttribüne.

Der Preis pro Karte beträgt 12 Euro, Kinder unter 12 Jahre haben erneut freien Eintritt, brauchen jedoch eine entsprechende Freikarte. Pro Vollzahlerticket kann dieses Mal eine Freikarte mitgebucht werden. Der Verkauf startet am Montag um 12 Uhr ausschließlich online über das Union-Zeughaus.