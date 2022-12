Union Berlin gegen Hansa Rostock: Eine Leihgabe der Eisernen kehrt zurück

Union-Leihgabe Rick van Drongelen tritt mit dem FC Hansa Rostock im Stadion An der Alten Försterei an.

Union-Leihgabe Rick van Drongelen tritt mit dem FC Hansa Rostock im Stadion An der Alten Försterei an. imago images/Huebner

Dass diese Begegnung die Menschen trotz der Kälte interessiert, belegt auch der Kartenverkauf. Bislang wurden 11.000 Tickets für das Aufeinandertreffen zweier Traditionsvereine abgesetzt. Die Fans bekommen beim Gegner dann wohl auch einen Rückkehrer zu sehen, sofern er – wie zu erwarten – im Kader steht.

Allerdings lag das endgültige Aufgebot am gestrigen Dienstagabend noch nicht vor, wie der FC Hansa Rostock auf Nachfrage der Berliner Zeitung erklärte. Trotzdem darf man davon ausgehen, dass Rick van Drongelen gegen den 1. FC Union Berlin dabei sein wird.

Der Defensivspezialist konnte sich bei den Eisernen bisher nicht durchsetzen und wurde Anfang September 2022 bereits das zweite Mal verliehen. Dabei hatte der FCU im Sommer 2021 noch 500.000 Euro Ablöse an den Hamburger SV für den talentierten Abwehrspieler überwiesen und ihn mit einem langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 ausgestattet.

Doch der frühere niederländische Junioren-Nationalverteidiger schaffte es lediglich fünfmal in den Spieltagskader und wurde deshalb schon Ende Januar 2022 leihweise an den belgischen Erstligisten KV Mechelen abgegeben, für den er bis zum Sommer zehn Partien absolvierte.

Rick van Drongelen will sich bei Hansa Rostock einen Stammplatz erkämpfen

Rick van Drongelen (r.) läuft mittlerweile für den FC Hansa Rostock auf. IMAGO/Huebner

Anschließend konnte er sich in Köpenick erneut nicht gegen die starke Konkurrenz behaupten. Auch in Rostock ist er noch keine unumstrittene Stammkraft. Die wuchtige Abwehrkante stand nur fünfmal über die gesamten 90 Minuten auf dem Feld, durfte insgesamt neunmal für die Kogge auflaufen.

Doch für die Rückrunde werden die Karten neu gemischt. Schließlich entschieden sich die Verantwortlichen durchaus überraschend, Jens Härtel zwei Begegnungen vor der WM-Pause als Trainer zu beurlauben und mit Patrick Glöckner einen neuen Coach zu installieren.

Patrick Glöckner ist der neue Trainer des FC Hansa Rostock. dpa/Gohlke

Van Drongelen kann sich in den kommenden Wochen also für einen Platz in der ersten Elf empfehlen, muss sich dabei aber gegen die bisherigen Platzhirsche Ryan Malone und Damian Roßbach durchsetzen, die trotz 23 Gegentoren in 17 Spielen einen guten Job machen.

Kai Pröger, einst beim BFC Dynamo, ist Hansa Rostocks bester Torschütze

Die FCH-Schwächen liegen nämlich vor allem im Angriff. Trotz vieler veranlagter Offensivleute kommt die Kogge auf lediglich 17 Treffer – nur der 1. FC Nürnberg ist in der 2. Bundesliga noch schwächer.

Das verwundert nur auf den ersten Blick. Denn John Verhoek, in der Vorsaison mit 17 Buden noch bester Schütze, hängt 2022/23 bei einem Tor fest und wird gegen Union wegen eines Außenbandrisses im Sprunggelenk verletzt fehlen.

So hängt viel von Kai Pröger ab, der einst beim Köpenicker Erzrivalen BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost auflief und mit sechs Treffern der beste Rostocker Torjäger ist. Mit seiner Schussgewalt, Geschwindigkeit und Dynamik dürfte er auch die FCU-Verteidiger um Robin Knoche beschäftigen.

Ex-BFC-Dynamo-Wirbler Kai Pröger ist in dieser Saison der bislang beste Torschütze des FC Hansa Rostock. IMAGO/Fotostand

Neben ihm sind noch die zentralen Mittelfeldmänner Dennis Dressel und Lukas Fröde, Top-Vorlagengeber Svante Ingelsson (sechs Assists) sowie Keeper Markus „Krake“ Kolke als wichtige Hansa-Stützen zu nennen.

Sebastien Thill glänzte in der Champions League gegen Real Madrid

Sogar Champions-League-Flair bringt Sebastien Thill mit. Der 30-fache Nationalspieler Luxemburgs sorgte am 28. September 2021 für eine der größten Sensationen der Königsklassen-Geschichte. Damals gewann er mit dem FC Sheriff Tiraspol in der Gruppenphase völlig überraschend mit 2:1 bei Real Madrid.

Bei den Königlichen standen unter anderem David Alaba, Karim Benzema und Vinicius Junior in der Startformation, Toni Kroos und Luka Modric wurden später eingewechselt. Von ihnen war allerdings keiner der Mann des Tages. Der war Thill, der in der 89. Minute mit einem wunderschönen 17-Meter-Strahl in den linken Winkel den Siegtreffer erzielte.

Sebastien Thill (vorne l.) ist bei Hansa Rostock momentan nur als Joker gefragt. dpa/Heger

Umso erstaunlicher, dass er sein Potenzial in Rostock bislang noch nicht entfalten konnte und aus diesem Grund zuletzt nur noch – wenn überhaupt – als Joker ran durfte. Allerdings wird er deshalb besonders motiviert in die Partie gegen den 1. FC Union gehen. Schließlich möchte er sich (wieder) für mehr empfehlen.