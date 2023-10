Zwei – eins – zwei – drei – zwei – null – drei! Was nach einem Kind im Vorschulalter klingt, das gerade das Zählen lernt und dabei einiges durcheinanderbringt, hat durchaus seine Richtigkeit. Es ist alles andere als der Versuch, das kleine Einmaleins ein wenig tollpatschig auf die Reihe zu bringen. Es ist vielmehr großer Sport. Ganz großer Sport. Ein Sport, den es in Deutschlands Fußball-Bundesliga in sechzig Jahren zuvor nicht gegeben hat. Nicht bei Gerd Müller selig, nicht bei Klaus Fischer, nicht bei Robert Lewandowski und nicht bei Erling Haaland.

Es ist die Ausbeute an Toren von Serhou Guirassy. Das nicht etwa in einer Saison oder in einer Halbserie. Schon das wäre überaus formidabel. Es sind die Treffer, die der in Frankreich geborene Angreifer, der aber für Guinea spielt, das Heimatland seiner Eltern, in diesem Spieljahr für den VfB Stuttgart erzielt hat: dreizehn in sieben Spielen. Das ist herausragend. Das ist einsame Spitze. Das ist bestaunenswert. Damit stellt der 27-Jährige alle seine prominenten Vorgänger auch im Ländle glatt in den Schatten: Klinsmann, Bobic, Kuranyi, Gomez.

Guirassys Trefferquote ähnelt einem Hollywood-Blockbuster

Bei dieser Anzahl schlägt es tatsächlich dreizehn! Elf Mannschaften der Bundesliga, deutlich mehr als die Hälfte, haben als Team weniger Tore erzielt als der aktuelle Überflieger allein. Darunter auch der 1. FC Union Berlin. Bei den Eisernen hat in ihren vier Jahren in der Bundesliga erst einer mehr Treffer in einer Saison erzielt. Taiwo Awoniyi hatte das im Spieljahr 2021/22 geschafft, 15 Treffer waren dem Nigerianer gelungen, bevor er die Köpenicker in Richtung England verließ und bei Nottingham Forest anheuerte.

All das macht den Höhenflug von Guirassy noch unglaublicher. Seine Trefferquote ähnelt einer Geschichte, die sonst nur im Film vorkommt und zum Blockbuster taugt. Auf eine derartige Leistungsexplosion hatte nichts hingedeutet. Dennoch ist sich der 1,87 Meter große Angreifer, der hundert Kilometer südlich von Paris mit drei Brüdern und vier Schwestern aufgewachsen ist, treu geblieben. Und zwar auf seine Weise. Manches glückt ihm nämlich erst im zweiten Anlauf. So hat er in Stuttgart erzählt, dass seine erste Bekanntschaft mit Sport in einem Verein mit einer Schnute und damit endete, „dass es mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, ich Fußball nicht mochte und ich wieder gegangen bin“. Ein Jahr später hat er es noch einmal versucht, mit mehr Freude diesmal.

Auch mit der Bundesliga fremdelt er im ersten Versuch. Beim 1. FC Köln will er nach drei Jahren bei Stade Laval, OSC Lille und AJ Auxerre zeigen, dass er das Zeug zum Bundesligaprofi hat. Zwanzig ist Guirassy erst – und scheitert. In 21 Spielen gelingen ihm magere vier Tore, auch wird er in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West eingesetzt. Eine Demütigung. Außerdem pflastern allerlei Ausfälle und Verletzungen seinen Weg: Meniskusschaden, muskuläre Probleme, Verletzung am Zeh, Trainingsrückstand, das Sprunggelenk bereitet arge Probleme, Erkältung, Operation am Knöchel, Trainingsrückstand. Immer wieder stoppt ihn etwas, wirft ihn ein wenig aus der Bahn. All das macht ihn unzufrieden, macht ihn mürbe und unsicher. Zudem herrscht auf dem Trainerstuhl heftige Bewegung. In seinen zweieinhalb Jahren in der Domstadt ist es ein Karussell, auf dem nacheinander Peter Stöger, Stefan Ruthenbeck und Markus Anfang sitzen.

Als die Kölner in der Saison 2018/19 mit dem 1. FC Union in der zweiten Bundesliga spielen und am Ende der gemeinsame Aufstieg gelingt, hat Guirassy dazu gerade mal zwei Treffer beigetragen. Gegen Jhon Cordoba und Simon Terodde, seine Konkurrenten im Angriff, sieht er keinen Stich. Dem Kolumbianer, der später kurz mal für Unions Stadtrivalen Hertha BSC kickt, gelingen 20 und dem ehemaligen Unioner 29 Treffer. Guirassys Rückkehr nach Frankreich schon in der Winterpause gleicht einer Flucht.

Sebastian Hoeneß über Guirassy: „Er ist der große Kopf unseres Erfolgs“

Umso frappierender ist die Wandlung. Seitdem er im Sommer vorigen Jahres zurück in die Bundesliga kam und in Stuttgart unterschrieb, klappte es in der Vorsaison mit elf Toren in 22 Spielen schon viel besser, obwohl auch da das eine oder andere Wehwehchen Größeres verhinderte. Trotzdem: Mehr brachte damals auch kein Eiserner zustande, Sheraldo Becker als deren Bester war gleichauf mit Guirassy, bestritt aber zwölf Spiele mehr als der Franzose. Dabei kamen die Köpenicker auf Rang 4 ein, die Schwaben aber wurden nur Sechzehnter und mussten in die Relegation. Dort behaupteten sie sich gegen den Hamburger SV auch dank eines Treffers von Guirassy in der Summe souverän mit 6:1.

Komischerweise war der Mann, auf den nun alle Augen gerichtet sind und der alle in Staunen versetzt, damals in den Spielen gegen den 1. FC Union sozusagen nicht da. Im Hinspiel, das die Eisernen in Stuttgart 1:0 gewannen, flog er mit Gelb-Rot vom Platz. Im Rückspiel, das die Heimelf im Stadion An der Alten Försterei mit 3:0 für sich entschied, kam er nach einer guten Stunde als Joker. Sekunden nur war er auf dem Platz, schon machte Kevin Behrens aus einer knappen Führung der Berliner ein 2:0 und wieder drei Zeigerumdrehungen später unterlief Genki Haraguchi, dem ehemaligen Eisernen, ein Eigentor. Von Guirassy war nichts zu sehen.

So schnell ändern sich die Zeiten. Nun ist er einer, auf den das Wort Leistungsexplosion passt wie derzeit auf keinen anderen. Das will er auch am Sonnabend in Köpenick zeigen, wenn die Schwaben zu Gast beim 1. FC Union sind. Im Ländle jedenfalls tragen sie ihn inzwischen auf Händen. In der siebten Station seiner Profikarriere scheint er sportlich angekommen zu sein. Fast hat es den Anschein, als hätte allein er die Schwaben über Nacht vom Dauerabstiegskandidaten zu einem Spitzenteam gemacht. „Er ist der große Kopf unseres Erfolgs“, sagte der Trainer Sebastian Hoeneß erst vor zwei Wochen, als Guirassy den VfB gegen Wolfsburg mit einem Hattrick innerhalb einer Viertelstunde vom 0:1 zum 3:1 schoss. Der antwortete brav und ganz im Sinne der Mannschaft: „Ich bin nur wegen des Teams so gut, dafür bin ich dankbar.“

1. FC Union Berlin: Findet die Niederlagenserie trotzdem ein Ende?

So einen, der aus jeder Chance ein Tor erzielt und manchmal für einen Treffer gar nur eine halbe Gelegenheit braucht, sähe Urs Fischer unter seinen Angreifern auch gern wieder. Dass sie gleich mit dem ersten Versuch treffen. Dass sie wieder ein Erfolgserlebnis haben, einen Vorsprung herausschießen, den die Mannschaft nicht nur bis zur 90. Minute hält, sondern über die Nachspielzeit hinaus in die Kabine bringt. Dass die Niederlagenserie ein Ende findet.

Auch sie haben mit Becker und dem Neu-Nationalspieler (immerhin drei Minuten gegen Mexiko) Kevin Behrens zwei Angreifer, die für Tore garantieren, und mit David Datro Fofana und Kevin Volland zwei weitere Offensivspieler, die es ebenso können. Nur haben sie bis auf Behrens in den Punktspielen dieser Saison noch nicht getroffen. Vielleicht platzt gerade gegen Guirassy der Knoten, wie es auch bei ihm gerade passiert ist. Gemeinsam sollte es gehen.