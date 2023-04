„Ich war sehr krank“: Beckers geplatzter Knoten hing am seidenen Faden

Er hatte es so oft probiert. Mit links, mit rechts, mit dem Kopf. Nach langem Anlauf oder kurzem Sprint. Aus der Nähe und aus der Ferne. Ein Treffer aber war Sheraldo Becker für den 1. FC Union Berlin in diesem Jahr noch nicht gelungen.

Gleich im zweiten Spiel, es war noch im Januar, hatte er bei der Partie in Bremen schon jubelnd abgedreht. Da wurde sein Tor wegen eines vorangegangenen Handspiels vom VAR noch aberkannt. Wer weiß, ob er in den Wochen danach sonst in diesen Negativlauf hineingestolpert wäre.

Am Sonnabend beim 3:0 gegen Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart war es nun endlich wieder soweit. Eine perfekte Flanke von Jérome Roussillon brachte der gebürtige Niederländer artistisch im Tor unter und ließ dem gegnerischen Torhüter Fabian Bredlow dabei keine Abwehrmöglichkeit. Es war die pure Erlösung und man konnte die Last, die Becker nach seinem achten Saisontor von den Schultern fiel, im ganzen Stadion spüren.

„Es fühlt sich sehr gut an, endlich wieder getroffen zu haben. Ich habe wirklich hart dafür gearbeitet“, sagte der 28-Jährige nach dem Spiel. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte man ihm immer wieder seine Unzufriedenheit angesehen. Na klar, ein Stürmer will Tore schießen. Und weil es zuletzt nicht einmal mehr mit dem Tore vorbereiten geklappt hatte, war Becker alles andere als gut gelaunt.

Es war nicht so, dass ihm in dieser Zeit das Bemühen abzusprechen gewesen wäre. Aber das Glück hatte ihn verlassen. Das, was in der Hinrunde noch so gut funktioniert hatte, wollte in der Rückrunde einfach nicht mehr gelingen. Im Derby bei Hertha BSC, auch noch im Januar, bereitete er den Treffer zum 2:0-Endstand von Paul Seguin mustergültig vor. Das war es dann aber schon mit der Herrlichkeit und positiven Schlagzeilen.

25 gute Minuten reichten Union Berlin gegen den VfB Stuttgart

Und jetzt? Hoffen alle, dass der Knoten beim einst torgefährlichsten Angreifer geplatzt ist. Mit einem schönen Schlenzer hätte er gegen Stuttgart fast noch den Doppelpack geschnürt, doch Bredlow verhinderte ein zweites Erfolgserlebnis des wertvollsten Union-Profis.

So waren es nach seinem Tor in der 51. Minute Mitspieler Kevin Behrens (65.) und Ex-Mitspieler Genki Haraguchi, der den Ball bei einer Rettungsaktion unglücklich ins eigene Netz grätschte (68.), die den Großteil der 22.012 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei in Ekstase versetzten.

25 gute Minuten reichten an diesem Tag, um den Schwaben den Zahn zu ziehen. Die hatten zwar insbesondere vor dem Seitenwechsel beste Chancen selbst in Führung zu gehen, konnten diese aber nicht nutzen. Trotz kleinerer Wackler hielt Lennart Grill, der den angeschlagenen Stammtorhüter Frederik Rönnow vertrat, seinen Kasten sauber.

Viel hätte übrigens nicht gefehlt, dass Sheraldo Becker gar nicht auf dem Platz gestanden hätte. Zwei Tage vor dem Spiel hatte Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz noch angekündigt, dass ein Einsatz des Stürmers mehr als fraglich sei. „Ich war krank, wirklich sehr krank“, verriet Becker nach Abpfiff. Er hätte die Hilfe sämtlicher Ärzte gebraucht, dass am Ende alles so kam, wie es eben kam.

77 Minuten hielt er durch, dann wurden er und Sturmpartner Behrens für die Schlussphase durch Jamie Leweling und Jordan Siebatcheu ersetzt. Zurück blieben ein wenig Magenschmerzen, aber auch ein verdammt gutes Gefühl, nicht mehr über Minuten, Tage oder Monate ohne Tor nachdenken zu müssen.

Acht Spiele stehen in der Bundesliga jetzt noch aus und Union Berlin hat sechs Zähler Vorsprung auf Rang fünf, den ersten Platz in der Tabelle, der am Ende nicht zur Qualifikation für die Champions League berechtigen würde.

„Jeder von uns würde gerne dort spielen, das ist doch ganz normal“, schmunzelte Becker. Das klar formulierte Ziel Königsklasse will er aber wie seine Mitspieler noch nicht in den Mund nehmen. „Wir konzentrieren uns erst einmal auf unsere nächste Aufgabe“, lenkte Becker den Blick Richtung DFB-Pokal am Dienstag. Im Viertelfinale des Wettbewerbs treten die Köpenicker ab 18 Uhr bei Eintracht Frankfurt an.