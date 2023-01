André Breitenreiter: Zum Glück gezwungen

Dass der FC Schalke 04 in den letzten Jahren eher Jobkiller als Sprungbrett für höhere Aufgaben war, ist allgemein bekannt. Erstaunlich ist eigentlich nur die Tatsache, dass sich den dauerkriselnden Revierklub immer wieder ein neuer Trainer antut.

Als der Verein vor siebeneinhalb Jahren in Deutschland noch ein deutlich höheres Ansehen genoss, entschied sich André Breitenreiter, das Angebot der Schalker Verantwortlichen anzunehmen und in Gelsenkirchen als Trainer anzuheuern. Ein Jahr später war er arbeitslos, nach lediglich einer Saison entlassen. Es hätte alles so schön werden können, doch die Schalker Unbeständigkeit nahm ungefähr zu diesem Zeitpunkt so langsam seinen Lauf. Ein Jahr im Amt, davon konnten einige von Breitenreiters Nachfolgern im Pott nur träumen.

Sensationell Meister mit dem FC Zürich

Breitenreiter, der zuvor den SC Paderborn erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga geführt hatte, stand später noch bei Hannover 96 an der Seitenlinie, stieg auch mit den Niedersachsen in die Beletage des deutschen Fußballs auf. Aber das Gefühl, der heute 49-jährige Fußballlehrer sei wirklich ein erfolgreicher Trainer aus dem obersten Regal, wollte sich landläufig nicht so richtig einstellen.

Am Sonnabend (15.30 Uhr) gastiert er nun mit der TSG Hoffenheim bei Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei. Den Weg zu seinem aktuellen Verein hat er einer Zwischenstation beim FC Zürich in der Schweiz zu verdanken. Als Breitenreiter dort im Sommer 2021 aufschlug, traute ihm der Großteil der Fußball-Experten nicht wirklich viel Erfolg zu. Der gebürtige Langenhagener belehrte sie alle eines Besseren, wurde mit dem Hauptstadt-Klub sensationell Meister. Vor den nominellen Top-Teams Bern und Basel, die sich in den zwölf(!) Jahren zuvor den Titel unter sich aufgeteilt hatten.

Urs Fischer äußerte sich auf der Pressekonferenz in den höchsten Tönen zu Trainer-Kollege André Breitenreiter. Matthias Koch

„Wir haben uns bei einem Spiel meiner Tochter kennengelernt. Wir saßen in Zürich nebeneinander auf der Tribüne, haben gefachsimpelt“, erzählte Union-Trainer Urs Fischer nun vor dem direkten Aufeinandertreffen an der Seitenlinie über die erste Begegnung der beiden Sympathieträger. „Er hat das in Zürich überragend gemacht, mit offensivem Fußball. Er hat das Optimum aus der Mannschaft herausgeholt, dazu kann man ihm nur gratulieren.“

Fischer selbst hat Breitenreiters Husarenstück auch deshalb so genau verfolgt, weil er selbst eine Vergangenheit beim FC Zürich hat. Und zwar eine sehr umfangreiche. Er startete und beendete seine Laufbahn beim FCZ, war dort Jugend- und Co-Trainer, später hauptverantwortlich für die Profis. Jetzt treffen die beiden Coaches mit Züricher Vergangenheit in Berlin aufeinander. Geschenke vom jeweils anderen soll es während der 90 Minuten selbstredend nicht geben.

Breitenreiter, so scheint es, hat seiner Karriere nach dem bitteren Aus auf Schalke noch einmal neuen Schwung verliehen. Manchmal muss man zum eigenen Glück gezwungen werden, sei es auch durch eine Entlassung.