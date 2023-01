Wie Union Berlin beim Isco-Transfer alle an der Nase herumführte

Bei den Pressekonferenzen des 1. FC Union Berlin gibt es für die Journalisten normalerweise immer belegte Brötchen. Salami, Käse, Gürkchen. Bevor Trainer Urs Fischer am Montag erschien, um über das anstehende Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg (Dienstag, 20.45 Uhr) zu sprechen, fehlte das kleine Buffet diesmal. Und die anwesenden Medienvertreter fingen an zu witzeln. Tenor: Der Verein müsse wohl sparen, um zukünftig Superstar Isco finanzieren zu können.

Das war wenige Minuten vor 13 Uhr. Ein offensichtlicher Scherz der Anwesenden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnten, dass der Wechsel des fünfmaligen Champions-League-Siegers einige Stunden später tatsächlich konkrete Konturen annehmen sollte.

Am Abend berichtete Sky, dass der Spanier schon auf dem Weg nach Berlin sei, am Dienstag den Medizincheck absolvieren soll. Die üblichen letzten Formalien sind noch zu klären, danach wird Isco im Trikot des 1. FC Union Berlin auflaufen. Bemerkenswert ist nicht nur der Transfer selbst, sondern auch der Umgang aller Beteiligten damit im Vorfeld.

Rund um das Stadtderby bei Hertha BSC (2:0) am vergangenen Sonnabend wurde beispielsweise Oliver Ruhnert, Direktor Profifußball, gefragt, wie es denn um die Personalie Isco stehen würde. Das Gerücht hatte sich am Vorabend in Windeseile international verbreitet. Ruhnert antwortete höflich: „Das müssen Sie ihn mal fragen, das wäre ja eine interessante Geschichte. Es ist schön, was Sie uns alles zutrauen.“ Kein Dementi. Keine Bestätigung. Einfach nur der charmante Umgang mit scheinbar größter Absurdität. Wir, der familiäre Verein aus Köpenick, in Verbindung mit einem Weltstar, der jahrelang bei Real Madrid unter Vertrag stand? Das klingt schon komisch.

Präsident Dirk Zingler gab sich ähnlich zurückhaltend: „Wir äußern uns generell nicht zu Transfers. Das ehrt uns sehr, wenn Isco mit uns in Verbindung gebracht wird. Natürlich entwickeln wir uns auch im Bereich der Transfers.“

Isco stand zuletzt in Spanien beim FC Sevilla unter Vertrag. AP

Noch mehr Aufsehen erregte allerdings ein Beitrag von Kapitän Christopher Trimmel auf Instagram. „Dieser Sieg ist für dich Isco“, schrieb der Österreicher unter ein Bild, das die Union-Profis nach dem Triumph im Olympiastadion jubelnd vor der eigenen Fankurve zeigte. Timo Baumgartl und Jamie Leweling kommentierten dies noch und ja, jeder Fan dachte, da machen sich ein paar Kollegen einen Spaß. Kurz darauf setzte Isco selbst auch noch einen Bizeps-Emoji darunter. Der Spanier habe offensichtlich Humor, was könne das sonst bedeuten?

Offensichtlich war alles kein Spaß. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler bringt eine sportliche Vita mit nach Köpenick, die so kein anderer Spieler, der jemals das Trikot dieses Vereins trug, vorzuweisen hat. Die Fans dürfen hoffen, dass er an sportliche Glanzleistungen vergangener Tage anknüpfen kann, nachdem seine Karriere zuletzt ins Stocken geraten war. Beim FC Sevilla war sein Vertrag vor Weihnachten aufgelöst worden. Und die Journalisten hoffen, dass es bald wieder belegte Brötchen gibt. Isco hin oder her.