Berlin - Der 1. FC Union am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zu Gast im einstigen Neckar-Stadion? Logisch, dass da Erinnerungen wach werden. Zum einen an das denkwürdige 2:2 im Mai 2019, mit dem die Köpenicker die Grundlage für ihren Bundesliga-Aufstieg legten. Erreicht durch ein torloses Remis vier Tage später. Was man seinerzeit – fälschlicherweise wie wir heute wissen – für den größten Erfolg in der jüngeren Vereinsgeschichte der Eisernen hielt. Bei der Rückkehr der Schwaben in die Beletage des deutschen Fußballs gab es erneut ein 2:2 im Ländle. Seinerzeit trafen ein gewisser Taiwo Awoniyi und Marvin Friedrich, der ja jetzt coronabedingt ausfällt, ehe Sasa Kaladzic Stuttgart per Doppelschlag in einer turbulenten Schlussphase noch einen Punkt rettete. Der muss diesmal nach einem Schlüsselbeinbruch passen. Was den Köpenickern entgegenkommen dürfte.

Diese Kicks sind auf jeden Fall fest verankert in der eisernen Historie. Frei nach einem deutschen Kultschlager von Cindy & Bert aus dem Jahr 1973: Immer wieder stuttgarts kommt die Erinnerung. „Ich glaube, dass eine oder andere kannst du immer mitnehmen aus solchen Spielen“, meinte Unions Trainer Urs Fischer und ergänzte: „Aber ich finde die Mischung auch wichtig. Du brauchst gar nicht so weit nach hinten zu schauen, es reicht aus, wenn du den Donnerstag im Kopf hast.“

Ach ja, dieser Donnerstag. Es waren heftige Tage für die Köpenicker. Weniger auf dem Feld als drumherum. „Natürlich kriegt die Mannschaft das auch mit. Vielleicht nicht direkt beim Spiel, aber hinterher“, so Fischer. Mittelfeldspieler Grischa Prömel war ja persönlich, wenn auch nur indirekt, betroffen von dem überharten Vorgehen der Rotterdamer Polizei gegenüber den Union-Fans. Sein Bruder Paul war mit im Kessel vor dem Stadion. Zum Glück blieb er unversehrt. Was ja nicht alle Anhänger der Eisernen von sich behaupten können.

Aufarbeitung der Ereignisse von Rotterdam dauert noch an

Zu Ende ist das Kapitel noch lange nicht. „Direkt am Spieltag hat es eine erste Auswertungssitzung direkt vor Ort gegeben. Herausgehoben worden ist dabei, wie gut die Unioner sich vor Ort verhalten haben. Weil sie einfach trotz des blockierten Einlasses ruhig geblieben sind. Aber es wird noch weitere Untersuchungen geben. Das wird uns noch alles etwas beschäftigen“, so Unions Pressesprecher Christian Arbeit.

Die unliebsamen Begleiterscheinungen drängten das Sportliche komplett in den Hintergrund. Doch diese Pleite in der Conference League, durch den Union auf Rang vier in der Gruppe E zurückfiel, ist vom Trainer abgehakt. „Man muss der Mannschaft auch mal ein schwächeres Spiel zugestehen. Wir müssen daraus aber kein Drama machen. Donnerstag war nicht gut, wir müssen es in Stuttgart besser machen“, sagte der 55-Jährige.

Angesichts der nächsten anstehenden englischen Woche wird der Schweizer beim Personal rotieren. Die wahrscheinlichsten Wechsel sind Niko Gießelmann für Tymoteusz Puchacz sowie Genki Haraguchi anstelle von Kevin Möhwald. Julian Ryerson für Christopher Trimmel wäre noch denkbar.

Fischer wird auch wegen Pokal rotieren

Ansonsten gibt es wenig Grund für Fischer, sein Team durcheinander zu würfeln. Denn glücklicherweise blieben die Eisernen von größeren Blessuren verschont. Ein, zwei mehr sind dennoch möglich. Denn schon am Mittwoch steht ja mit der Pokalaufgabe in Mannheim (18.30 Uhr/Sky) die nächste kniffelige Aufgabe an. „Den Jungs geht es gut, sie haben bereits in Rotterdam mit Regeneration begonnen, von daher sind alle bereit für Aufgabe Stuttgart“, so der Schweizer Fußballlehrer.

Dort gelte es daher, den Blick nicht über Rotterdam hinaus zu weit in der Vergangenheit schwelgen zu lassen und wieder sein wahres Gesicht zu zeigen. Dort hatte übrigens erstmals in dieser Saison die zweite Welle der Eisernen nicht wirklich für Schwung sorgen können. Union ist ja nach den Bayern das Team mit den meisten Jokertoren in der Liga. Ein Manko diesmal, das Fischer nicht überbewerten wollte. „Auch die Auswechselspieler profitieren ja immer davon, wenn es im Spiel läuft. Sonst ist es auch für die schwierig, ins Spiel reinzufinden“, so der Schweizer.